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Osayi Samuel paylaştı Osimhen'den tepki geldi! "Sıkışmış durumdayız"

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi Samuel, milli maç için gittikleri Libya'da takım arkadaşlarıyla beraber mahsur kaldı. Osayi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından duyulan olay için Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de tepki gösterdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 12:16
Osayi Samuel paylaştı Osimhen’den tepki geldi! Sıkışmış durumdayız

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Ülkesinin A Milli Futbol Takımı ile birlikte Africa Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Libya'ya giden Osayi Samuel'den taraftarları telaşlandıracak bir haber geldi.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Libya'da karşılaşmaya çıkmadan ülkesine geri dönebilecekleri aktarılıyor.

Osayi Samuel'in paylaşımı. (INSTAGRAM)Osayi Samuel'in paylaşımı. (INSTAGRAM)
15 SAATTİR SIKIŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Osayi Samuel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da bir havalimanında hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan 15 saattir sıkışmış durumdayız."

Ayrıca havalimanı görevlileri tarafından kötü muamele gören takımın moral olarak da çok kötü bir durumda oldukları aktarılıyor.

Osimhen de yaşananlara tepki gösterdi. (AFP)Osimhen de yaşananlara tepki gösterdi. (AFP)
OSIMHEN'DEN TEPKİ

Ülkemizde forma giyen bir diğer Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nijerya Milli Takımı'na desteğini belirtti.

Osimhen ayrıca "CAF ve diğer futbol organlarını müdahale etmeye çağırıyorum. Bu anlamsız ve insanlık dışı. Birlikte duruyoruz, her zamankinden daha güçlü." ifadelerini kullandı.

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