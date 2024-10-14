Osayi Samuel paylaştı Osimhen'den tepki geldi! "Sıkışmış durumdayız"

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Ülkesinin A Milli Futbol Takımı ile birlikte Africa Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Libya'ya giden Osayi Samuel'den taraftarları telaşlandıracak bir haber geldi.



Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Libya'da karşılaşmaya çıkmadan ülkesine geri dönebilecekleri aktarılıyor.