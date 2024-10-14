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Milli maç TV8 canlı izle! 14 Ekim 2024 İzlanda Türkiye maçı şifresiz TV8 canlı izle ekranı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmesi gündemde olan İzlanda - Türkiye maçıyla ilgili son karar verildi. Yapılan saha incelemeleri sonrası karşılaşmanın planlanan gün ve saatte oynanmasına karar kılındı. İzlanda’nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı’nda gerçekleşecek kritik mücadelede, Türkiye üç puan alarak liderlik mücadelesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 17:40 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 17:40
Milli maç TV8 canlı izle! 14 Ekim 2024 İzlanda Türkiye maçı şifresiz TV8 canlı izle ekranı

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Türkiye, İzlanda deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecanla beklenen İzlanda - Türkiye karşılaşması, yapılan saha incelemeleri sonrası planlandığı gibi bugün oynanacak. Kritik mücadelede Montella yönetimindeki A Milli Takım, grup liderliği yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda gerçekleşecek olan maçın detayları belli oldu. İşte, İzlanda - Türkiye mücadelesine dair tüm bilgiler...

İzlanda - Türkiye Maçı Ne Zaman?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak İzlanda - Türkiye mücadelesi bugün, 14 Ekim 2024 tarihinde, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Yardımcıları ise Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski olacak.

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

İzlanda - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Milli heyecan TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri birçok ülkede canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Muhtemel 11'ler

Türkiye'nin İzlanda karşısında sahaya çıkması beklenen kadroda, kart cezalısı Kaan Ayhan ve sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. Montella yönetiminde başarılı bir performans sergileyen A Milli Takım'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım.

Milli maç TV8 canlı izle! 14 Ekim 2024 İzlanda Türkiye maçı şifresiz TV8 canlı izle ekranı

Puan Durumu ve Hedefler

Türkiye, gruptaki dördüncü maçına 7 puanla lider olarak çıkıyor. İzlanda ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda, puanını 10'a yükselterek grup liderliği için önemli bir avantaj elde edecek. Grubun diğer maçında aynı gün, TSİ 21.45'te Galler ile Karadağ karşı karşıya gelecek.

İzlanda'nın Performansı

İzlanda, grupta sahasında oynadığı Karadağ maçını 2-0 kazanarak başlamıştı. Ancak Türkiye'ye 3-1 mağlup olan İzlanda, son olarak Galler ile 2-2 berabere kaldı ve 4 puanda kaldı.

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Canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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