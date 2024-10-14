Milli maç TV8 canlı izle! 14 Ekim 2024 İzlanda Türkiye maçı şifresiz TV8 canlı izle ekranı

Türkiye, İzlanda deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecanla beklenen İzlanda - Türkiye karşılaşması, yapılan saha incelemeleri sonrası planlandığı gibi bugün oynanacak. Kritik mücadelede Montella yönetimindeki A Milli Takım, grup liderliği yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda gerçekleşecek olan maçın detayları belli oldu. İşte, İzlanda - Türkiye mücadelesine dair tüm bilgiler...
İzlanda - Türkiye Maçı Ne Zaman?
UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak İzlanda - Türkiye mücadelesi bugün, 14 Ekim 2024 tarihinde, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Yardımcıları ise Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski olacak.
İzlanda - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?
Milli heyecan TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri birçok ülkede canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
Fotoğraflar: AA
Muhtemel 11'ler
Türkiye'nin İzlanda karşısında sahaya çıkması beklenen kadroda, kart cezalısı Kaan Ayhan ve sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. Montella yönetiminde başarılı bir performans sergileyen A Milli Takım'ın muhtemel 11'i şu şekilde:
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım.