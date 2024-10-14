Milli maç TV8 canlı izle! 14 Ekim 2024 İzlanda Türkiye maçı şifresiz TV8 canlı izle ekranı

Türkiye, İzlanda deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecanla beklenen İzlanda - Türkiye karşılaşması, yapılan saha incelemeleri sonrası planlandığı gibi bugün oynanacak. Kritik mücadelede Montella yönetimindeki A Milli Takım, grup liderliği yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda gerçekleşecek olan maçın detayları belli oldu. İşte, İzlanda - Türkiye mücadelesine dair tüm bilgiler...