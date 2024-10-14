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İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi? Açıklama geldi

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız bu gece İzlanda ile karşılaşacak. Maç öncesinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılaşmanın ertelenebileceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmeler...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 11:04 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 11:04
İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi? Açıklama geldi

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İzlanda basını, başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadelenin hava koşulları nedeniyle ertelenebileceğini öne sürdü.

Ülkenin önde gelen haber sitelerinden Visir'deki haber 'Don belirsizliğe neden oluyor ve Türklerle maç ertelenebilir' başlığıyla yayınlandı. İzlanda'da donun etkisini göstermeye başladığı, bu durumun saha üzerinde kötü bir etki yaratabileceği ve bu yüzden milli maçın ertelenme ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Laugardalsvöllur Stadı'nın ısıtmalı bir zemini olmadığı, geride kalan gecede çok fazla don olursa maç sırasında kullanılamaz hale gelebileceğine dikkat çekildi. UEFA yetkilisinin dün İzlanda Futbol Federasyonu yöneticileri ve saha personelinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdiği, erteleme konusunda herhangi bir karar verilmediği aktarıldı.

Maçın oynanacağı stat. (X)Maçın oynanacağı stat. (X)
BİR KEZ DAHA İNCELENECEK

Bugün bir kez daha sahanın yeniden inceleneceği, konuyla ilişkin nihai karar yetkisinin UEFA'ya ait olacağı açıklandı. Erteleme kararı alınması durumunda, uluslararası pencerenin salı akşamına kadar açık olduğundan, maçın o gün öğleden sonraya ertelenmesi için imkan bulunduğuna dikkat çekildi.

Gece maçın oynanacağı saatteyse hava sıcaklığının 1 derece dolaylarında olması bekleniyor. İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin sayfasındaki bilgilere göre hava bulutlu görünürken, yağış beklenmiyor.

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