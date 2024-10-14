İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi? Açıklama geldi

İzlanda basını, başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadelenin hava koşulları nedeniyle ertelenebileceğini öne sürdü.

Ülkenin önde gelen haber sitelerinden Visir'deki haber 'Don belirsizliğe neden oluyor ve Türklerle maç ertelenebilir' başlığıyla yayınlandı. İzlanda'da donun etkisini göstermeye başladığı, bu durumun saha üzerinde kötü bir etki yaratabileceği ve bu yüzden milli maçın ertelenme ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Laugardalsvöllur Stadı'nın ısıtmalı bir zemini olmadığı, geride kalan gecede çok fazla don olursa maç sırasında kullanılamaz hale gelebileceğine dikkat çekildi. UEFA yetkilisinin dün İzlanda Futbol Federasyonu yöneticileri ve saha personelinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdiği, erteleme konusunda herhangi bir karar verilmediği aktarıldı.