İzlanda - Türkiye | CANLI

Avrupa Şampiyonası sonrasında muhteşem bir başlangıç yaptığımız UEFA Uluslar B Ligi'nde millilerimiz dördüncü maçına İzlanda ile kozlarını paylaşıyor.
Ay yıldızlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella da 17'inci karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak amacında.
İzlanda - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ
İZLANDA: Valdimarsson, Fridiriksson, Ingason, Gudmundsson, Oskarsson, Tomasson, Anderson, Gretarsson, Traustason, Gudjohnsen, Ellertsson.
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
32 yaşındaki Damian Sylwestrzak bu sezon 14 karşılaşma yönetti. [Reuters]
DÜDÜK SYLWESTRZAK'TA
A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile karşılaştığı mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetiyor. Yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszyński üstleniyor. Dördüncü hakem ise Marcin Kochanek.
VAR'da Pawel Malec ve AVAR'da Krzysztof Myrmus oturuyor.