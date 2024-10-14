İzlanda - Türkiye | CANLI

Türkiye UEFA Uluslar B Ligi'ndeki tek puan kaybını Galler'e karşı yaşadı. [İHA]

TEK KAYIP GALLER'E

Milli takımımız Hollanda'ya elendiği Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinin ardından başladığı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maratonunda ilk sınavını Galler'e karşı verdi. Ay yıldızlılar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

İkinci karşılaşmada ise İzlanda'yı evinde 3-1 yenen Bizim Çocuklar, son randevuda ise Karadağ ile karşılaştı. Milliler, İrfan Can Kahveci'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.