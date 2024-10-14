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İzlanda - Türkiye | CANLI

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında İzlanda'nın konuğu oluyor. Ay yıldızlılar, oynanmaması da gündeme gelen ancak UEFA'nın kararıyla kararlaştırılan saatinde başlamasına onay verilen karşılaşmada rakibini yenerek puanını 10'a yükseltmek amacında. İzlanda - Türkiye maçının önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 20:31 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 21:39
İzlanda - Türkiye | CANLI

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Avrupa Şampiyonası sonrasında muhteşem bir başlangıç yaptığımız UEFA Uluslar B Ligi'nde millilerimiz dördüncü maçına İzlanda ile kozlarını paylaşıyor.

Ay yıldızlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve yoluna yenilgisiz devam etmek istiyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella da 17'inci karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak amacında.

İzlanda - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.İzlanda - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

İZLANDA: Valdimarsson, Fridiriksson, Ingason, Gudmundsson, Oskarsson, Tomasson, Anderson, Gretarsson, Traustason, Gudjohnsen, Ellertsson.

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

32 yaşındaki Damian Sylwestrzak bu sezon 14 karşılaşma yönetti. [Reuters]32 yaşındaki Damian Sylwestrzak bu sezon 14 karşılaşma yönetti. [Reuters]

DÜDÜK SYLWESTRZAK'TA

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile karşılaştığı mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetiyor. Yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszyński üstleniyor. Dördüncü hakem ise Marcin Kochanek.

VAR'da Pawel Malec ve AVAR'da Krzysztof Myrmus oturuyor.

İzlanda - Türkiye | CANLI

Türkiye UEFA Uluslar B Ligi'ndeki tek puan kaybını Galler'e karşı yaşadı. [İHA]Türkiye UEFA Uluslar B Ligi'ndeki tek puan kaybını Galler'e karşı yaşadı. [İHA]

TEK KAYIP GALLER'E

Milli takımımız Hollanda'ya elendiği Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinin ardından başladığı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maratonunda ilk sınavını Galler'e karşı verdi. Ay yıldızlılar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

İkinci karşılaşmada ise İzlanda'yı evinde 3-1 yenen Bizim Çocuklar, son randevuda ise Karadağ ile karşılaştı. Milliler, İrfan Can Kahveci'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

İzlanda 4 puanla 3. sırada yer alıyor. [İzlanda Futbol Federasyonu X Hesabı]İzlanda 4 puanla 3. sırada yer alıyor. [İzlanda Futbol Federasyonu X Hesabı]

İZLANDA 4 PUAN TOPLADI

İzlanda ise şu ana kadar çıktığı 3 karşılaşmadan Karadağ karşısında 2-0'lık galibiyet çıkardı. Millilerimize 3-1 yenilip Galler ile evinde 2-2 berabere kaldı ve 4 puan toplayabildi. Karşılaşma öncesinde 4 puanla üçüncü basamakta yer alıyorlar.

A Milli Futbol Takımımız Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golü ile 1-0 yenmişti. [DHA]A Milli Futbol Takımımız Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golü ile 1-0 yenmişti. [DHA]

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ GALLER

Millilerin UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda karşısında çıktığı maçın ardından 5'inci karşılaşmadaki rakibi Galler olacak. İzlanda ise Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Milliler kalan tüm maçlarını kazanmak istiyor. [DHA]Milliler kalan tüm maçlarını kazanmak istiyor. [DHA]

ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

TÜRKİYE: 7
GALLER: 5
İZLANDA: 4
KARADAĞ: 0

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