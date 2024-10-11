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Türkiye - Karadağ | CANLI

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında Karadağ ile kozlarını paylaşıyor. Kırmızı beyazlılar, alacağı galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltmek ve yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Türkiye - Karadağ maçının önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:31 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:48
Türkiye - Karadağ | CANLI

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İlk iki maçında 4 puan toplayarak UEFA Uluslar B Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Türkiye, Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye - Karadağ maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

CANLI TAKİP

Türkiye - Karadağ maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Türkiye - Karadağ maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI İLK 11'LERİ

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

KARADAĞ: Nikic, Vukcevic, Marusic, Sipcic, Vujacic, Camaj, Bakic, Kuc, Jovovic, Jovetic, Krstovic.

A Milli Futbol Takımı, ilk iki maçında 4 puan topladı. [AA]A Milli Futbol Takımı, ilk iki maçında 4 puan topladı. [AA]

TÜRKİYE 4 PUAN TOPLADI

Karadağ karşılaşması öncesinde iki maça çıkan Türkiye, 4 puanla sahadan ayrıldı.

Milliler, Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken evinde ise Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı müsabakada İzlanda'yı 3-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Vincenzo Montella 16'ıncı karşılaşmasında galibiyet için yerini alıyor. [İHA]Vincenzo Montella 16'ıncı karşılaşmasında galibiyet için yerini alıyor. [İHA]

VINCENZO MONTELLA'NIN 16'INCI MAÇI

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Moıntella, Karadağ karşısında 16'ıncı kez saha kenarında görev yapıyor.

İtalyan çalıştırıcı, 15 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 5 mağlubiyet yaşadı ve sahadan 3 kez beraberlikle ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu İzlanda maçında hat-trick yaparak 3 puanı getiren isim olmuştu. [AA]Kerem Aktürkoğlu İzlanda maçında hat-trick yaparak 3 puanı getiren isim olmuştu. [AA]

UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP

  1. TÜRKİYE: 4 PUAN
  2. GALLER: 4 PUAN
  3. İZLANDA: 3 PUAN
  4. KARADAĞ: 0 PUAN

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