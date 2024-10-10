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Uşakspor - Bursaspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı mücadelede Uşakspor sahasında Bursaspor'u ağırlıyor. A Spor'un yayınladığı karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:39 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:39
Uşakspor - Bursaspor | CANLI YAYIN

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Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.

Kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı mücadelede Uşakspor sahasında Bursaspor'u ağırlıyor.

A Spor'un yayınladığı karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz;

ASpor CANLI YAYIN

GÜNÜN PROGRAMI

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor

14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor

14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor

15.00 Uşakspor-Bursaspor

19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967

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