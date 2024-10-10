Uşakspor - Bursaspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.
Kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı mücadelede Uşakspor sahasında Bursaspor'u ağırlıyor.
A Spor'un yayınladığı karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz;
ASpor CANLI YAYIN
GÜNÜN PROGRAMI
13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor
14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor
14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor
15.00 Uşakspor-Bursaspor
19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967