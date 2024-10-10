Maç öncesi konuştu! Arda Güler’den Real Madrid ve Türkiye cevabı

Genç futbolcu, hem İspanyol ekibindeki durumunu hem de milli takımdaki rolü için açıklamalarda bulundu.

Real Madrid 'de forma giyen Arda Güler , A Milli Takım ımızın Karadağ ve İzlanda karşılaşmaları öncesinde basın toplantısına katıldı ve soruları yanıtladı.

Arda Güler Real Madrid'de bu sezon gol atmayı başaramadı. [AA]

İşte Arda Güler'in sözleri...

"Hocamla aramda hiç problemim yok. Bu sene daha çok oynuyorum, daha çok süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Çıkan haberler doğru değil.

Bütün çocuklara örnek olmak istiyorum. Ben de oralardan geçtim. Çok da uzun süre olmadı. Kendilerine güvenmeli ve inançlı olmalılar. Umarım hepsinin her şey gönlünce olur.

Milli takım ile kariyerimde kupa kazanmak istiyorum. Bazen orta sahada oynuyorum bazen sağda bazen forvette oynuyorum. Hocalarım benden ne isterse onları yapmaya çalışıyorum

Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel ve en özel gollerinden birini burada attım. Umarım buradan kazanarak ayrılırız.

En büyük hedefimiz her maçı kazanmak. Saygı duyulacak bir rakiple oynayacağız. Umarım kazanırız."