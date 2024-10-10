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Maç öncesi konuştu! Arda Güler'den Real Madrid ve Türkiye cevabı

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren A Milli Takımımızın yıldız futbolcusu Arda Güler, Karadağ ve İzlanda karşılaşmaları öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Güler, Carlo Ancelotti ile arasında geçenleri anlatt ve milli takım ile Real Madrid'deki rolleri hakkında cevap verdi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:24 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:39
Maç öncesi konuştu! Arda Güler’den Real Madrid ve Türkiye cevabı

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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, A Milli Takımımızın Karadağ ve İzlanda karşılaşmaları öncesinde basın toplantısına katıldı ve soruları yanıtladı.

Genç futbolcu, hem İspanyol ekibindeki durumunu hem de milli takımdaki rolü için açıklamalarda bulundu.

Arda Güler Real Madrid'de bu sezon gol atmayı başaramadı. [AA]Arda Güler Real Madrid'de bu sezon gol atmayı başaramadı. [AA]

İşte Arda Güler'in sözleri...

"Hocamla aramda hiç problemim yok. Bu sene daha çok oynuyorum, daha çok süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Çıkan haberler doğru değil.

Arda Güler'den Ancelotti açıklaması! Real Madrid'den ayrılacak mı?

Bütün çocuklara örnek olmak istiyorum. Ben de oralardan geçtim. Çok da uzun süre olmadı. Kendilerine güvenmeli ve inançlı olmalılar. Umarım hepsinin her şey gönlünce olur.

Milli takım ile kariyerimde kupa kazanmak istiyorum. Bazen orta sahada oynuyorum bazen sağda bazen forvette oynuyorum. Hocalarım benden ne isterse onları yapmaya çalışıyorum

Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel ve en özel gollerinden birini burada attım. Umarım buradan kazanarak ayrılırız.

En büyük hedefimiz her maçı kazanmak. Saygı duyulacak bir rakiple oynayacağız. Umarım kazanırız."

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