Fenerbahçe Medina’nın alternatifini buldu!

Fenerbahçe 'nin istediği orta sahanın yine Arjantin'den olacağı öne sürüldü. Sarı- Lacivertliler ise Racing forması giyen Juan Nardoni'yi radarına aldı. Oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Juan Nardoni. (INSTAGRAM/ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ)

6 milyon Euro bonservisi olan Nardoni'nin Medina ile arasındaki 9 milyon Euro'luk farkın önem arz ettiği bildirildi. B planını hazırlayan Fenerbahçeli kurmaylar, ekonomik durumu da göz önünde bulunduruyor.