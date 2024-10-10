Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK maçı ile tamamlanıyor.
İki takım zorlu randevuda birbirlerini saf dışı bırakmak için karşı karşıya geliyor.
A Spor'dan yayınlanan Ersiyes 38 FSK - Orduspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu sezon da Turkuvaz Medya aracılığıyla ekranlara geliyor. [AA]
3. TURA YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU
Birbirinden önemli ekiplerin karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, Diyarbekirspor'un sahadan çekildiği Osmaniyespor ve bu karşılaşmaları dışında tamamlandı. İşte 3. tura yükselen takımlar....
8 Ekim Salı:
13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi (Kilis Belediyespor turladı)
15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale FK Hatem Yarar (Kırıkkale FK turladı)
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur (Fethiyespor turladı)
9 Ekim Çarşamba:
13.00 Adıyaman FK-Afyonspor: Doğukan Yıldırım (Adıyaman FK turladı)
13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926: Cansu Tiryaki (23 Elazığ FK turladı)
14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: Demokrat Özgür Güneş (Çorluspor turladı)
14.00 Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Burak Akdağ (Ağrı 1970 Spor turladı)
14.00 Muğlaspor-Sarıyer: Yusuf Adnan Kendirciler (Sarıyer turladı)
14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: Erdem Demirtaş (Niğde Belediyespor turladı)
14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: Giray Şaylan (Kelkit Hürriyetspor turladı)
14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: Ahmet Turan Timuroğlu (Bursa Nilüfer FK turladı)
14.00 Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: Mehmet Terece (Tire 2021 FK turladı)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: İbrahim Elmas (Etimesgut Belediyespor turladı)
14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: Gürkan Özbalkanlı (Fatsa Belediyespor turladı)
14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: Necati Selçuk Şahin (Yalova FK turladı)
14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: Burak Filik (Amasyaspor turladı)
14.00 Nazillispor-Somaspor: Tolga Akbaba (Somaspor turladı)
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor: Sinan Dereci (Kırklarelispor turladı)
14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Yakup Özhan (Ankara Demirspor turladı)
14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: Levent Balcı (Belediye Derincespor turladı)
14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: Şevket Teker (Mardin 1969 Spor turladı)
14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: Yücel Büyük (Küçükçekmece Sinopspor turladı)
14.00 Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: Serkan Eryılmaz (Bayburt Özel İdarespor turladı)
14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: Mazlum Doğan Bodur (Ergene Velimeşespor turladı)
15.00 Altay-Karaman FK: Tarık Güldal (Karaman FK turladı)
19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor: Sabit Selvi (Giresunspor turladı)
10 Ekim Perşembe:
13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir (Yarıda kaldı)
14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez (Pazarspor turladı)
14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara (İnegölspor turladı)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin (Serik Belediyespor turladı)
15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık
19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik