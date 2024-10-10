Anadolu Efes-Fenerbahçe | CANLI

Anadolu Efes hem Basketbol Süper Lig'inde hem de Euroleague'de başarılı bir sezon geçirmek istiyor. [AA]

EUROLEAGUE'DE 23. RANDEVU

Hem Türkiye hem de Avrupa'nın önemli iki takımı Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi.

İki ekip arasında oynanan mücadelelerde 14 kez sarı lacivertliler galibiyet sevinci yaşarken lacivert beyazlılar ise rakibini 8 defa yenmeyi başardı.

Ayrıca iki dev ekibin EuroLeague şampiyonlukları da bulunuyor.

İşte iki takım arasında oynanan EuroLeague maçlarınıda alınan sonuçlar

2023-24 Fenerbahçe Beko 80-82 Anadolu Efes

2023-24 Anadolu Efes 84-89 Fenerbahçe Beko

2022-23 Fenerbahçe Beko 103-86 Anadolu Efes

2022-23 Anadolu Efes 79-88 Fenerbahçe Beko

2021-22 Anadolu Efes 84-79 Fenerbahçe Beko

2021-22 Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes

2020-21 Fenerbahçe Beko 74-106 Anadolu Efes

2020-21 Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe Beko

2019-20 Fenerbahçe Beko 73-81 Anadolu Efes

2018-19 Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes

2018-19 Fenerbahçe Beko 84-66 Anadolu Efes

2018-19 Anadolu Efes 89-83 Fenerbahçe Beko

2017-18 Anadolu Efes 84-89 Fenerbahçe Beko

2017-18 Fenerbahçe Beko 81-70 Anadolu Efes

2016-17 Anadolu Efes 80-77 Fenerbahçe Beko

2016-17 Fenerbahçe Beko 88-80 Anadolu Efes

2015-16 Fenerbahçe Beko 90-86 Anadolu Efes

2015-16 Anadolu Efes 73-77 Fenerbahçe Beko

2014-15 Fenerbahçe Beko 83-72 Anadolu Efes

2014-15 Anadolu Efes 71-77 Fenerbahçe Beko

2013-14 Fenerbahçe Beko 84-65 Anadolu Efes

2013-14 Anadolu Efes 63-71 Fenerbahçe Beko