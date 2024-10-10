Anadolu Efes-Fenerbahçe | CANLI

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Euroleague'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Andolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
İki takımın zorlu randevusunu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Euroleague'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Andolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
İki takımın zorlu randevusunu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO CANLI SKOR
1. PERİYOT (Oynanıyor): Anadolu Efes: 8-11 :Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT:
3. PERİYOT
4. PERİYOT:
EFES İTALYA'DA FENERBAHÇE İSTANBUL'DA KAZANDI
İki Türk temsilcisinin kozlarını paylaştığı randevu öncesi Anadolu Efes ilk maçında Virtus Bologna'yı deplasmanda 76-67 yenmeyi başarmıştı. Fenerbahçe ise evinde Olympiakos'u 82-71 ie devierek sezona galibiyetle başlamıştı.
EUROLEAGUE'DE 23. RANDEVU
Hem Türkiye hem de Avrupa'nın önemli iki takımı Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi.
İki ekip arasında oynanan mücadelelerde 14 kez sarı lacivertliler galibiyet sevinci yaşarken lacivert beyazlılar ise rakibini 8 defa yenmeyi başardı.
Ayrıca iki dev ekibin EuroLeague şampiyonlukları da bulunuyor.
İşte iki takım arasında oynanan EuroLeague maçlarınıda alınan sonuçlar
2023-24 Fenerbahçe Beko 80-82 Anadolu Efes
2023-24 Anadolu Efes 84-89 Fenerbahçe Beko
2022-23 Fenerbahçe Beko 103-86 Anadolu Efes
2022-23 Anadolu Efes 79-88 Fenerbahçe Beko
2021-22 Anadolu Efes 84-79 Fenerbahçe Beko
2021-22 Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes
2020-21 Fenerbahçe Beko 74-106 Anadolu Efes
2020-21 Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe Beko
2019-20 Fenerbahçe Beko 73-81 Anadolu Efes
2018-19 Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes
2018-19 Fenerbahçe Beko 84-66 Anadolu Efes
2018-19 Anadolu Efes 89-83 Fenerbahçe Beko
2017-18 Anadolu Efes 84-89 Fenerbahçe Beko
2017-18 Fenerbahçe Beko 81-70 Anadolu Efes
2016-17 Anadolu Efes 80-77 Fenerbahçe Beko
2016-17 Fenerbahçe Beko 88-80 Anadolu Efes
2015-16 Fenerbahçe Beko 90-86 Anadolu Efes
2015-16 Anadolu Efes 73-77 Fenerbahçe Beko
2014-15 Fenerbahçe Beko 83-72 Anadolu Efes
2014-15 Anadolu Efes 71-77 Fenerbahçe Beko
2013-14 Fenerbahçe Beko 84-65 Anadolu Efes
2013-14 Anadolu Efes 63-71 Fenerbahçe Beko