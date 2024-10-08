Kilis Belediyespor - Balıksesirspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.
Kilis Belediyespor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşıyor.
Kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı zorlu maçı A Spor ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz;
ZTK'DA 2. TUR PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
8 Ekim Salı:
13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi
15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale Futbol: Hatem Yarar
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur
9 Ekim Çarşamba:
13.00 Adıyaman FK-Afyonspor: Doğukan Yıldırım
13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926: Cansu Tiryaki
14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: Demokrat Özgür Güneş
14.00 Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Burak Akdağ
14.00 Muğlaspor-Sarıyer: Yusuf Adnan Kendirciler
14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: Erdem Demirtaş
14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: Giray Şaylan
14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: Ahmet Turan Timuroğlu
14.00 Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: Mehmet Terece
14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: İbrahim Elmas
14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: Gürkan Özbalkanlı
14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: Necati Selçuk Şahin
14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: Burak Filik
14.00 Nazillispor-Somaspor: Tolga Akbaba
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor: Sinan Dereci
14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Yakup Özhan
14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: Levent Balcı
14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: Şevket Teker
14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: Yücel Büyük
14.00 Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: Serkan Eryılmaz
14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: Mazlum Doğan Bodur
15.00 Altay-Karaman FK: Tarık Güldal
19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor: Sabit Selvi
10 Ekim Perşembe:
13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor: Berkay Erdemir
14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor: Cihan Ölmez
14.00 Kemerkent Bulvarspor-İnegölspor: Kaan Kara
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: Aykut Sergin
15.00 Uşakspor-Bursaspor: Armağan Çıbık
19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967: Berat Buğra Çelik