Fethiyespor - Düzcespor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı karşılaşmalarla büyük bir heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur devam ediyor.

Fethiyespor ile Düzcespor kozlarını Muğla'da paylaşıyor.

Kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı zorlu randevuyu A Spor ve takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR PROGRAMI VE HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte düdük çalacak isimler...

8 Ekim Salı:

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor: Efe Tanrıverdi (Kilis Belediyespor turladı)

15.00 Zonguldakspor-Kırıkkale FK Hatem Yarar (Kırıkkale FK turladı)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor: Volkan Okur