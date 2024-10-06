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Marmoush durdurulamıyor! Frankfurt Bayern Münih 3-3 MAÇ SONUCU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Frankfurt, Bundesliga'nın 6'ıncı haftasında Bayern Münih'i evinde ağırladı. Ev sahibi ekip zorlu randevuda rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya Marmoush attığı 2 golle damga vurdu.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 23:05 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 23:05
Marmoush durdurulamıyor! Frankfurt Bayern Münih 3-3 MAÇ SONUCU

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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenen Frankfurt, Bundesliga'da Bayern Münih'i ağırladı.

Karşılaşma karşılıklı atılan 3'er golle berabere sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Omar Marmoush Bayern'e gol attı. [AFP]Omar Marmoush Bayern'e gol attı. [AFP]

Maçta ilk gol Bavyera ekibinden geldi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Min-Jae Kim, 15'te takımını öne geçirdi. 7 dakika sonra Omar Marmoush skoru dengeledi. Hugo Ekitike 35'te ev sahibine üstünlüğü getirdi. Ancak Bayern 38'de Dayot Upamecano ile bir gol dah attı ve ilk devre 2-2 sona serdi.

53'te yeni transfer Michael Olise, takımının bir kez daha öne geçtiği gole imza attı ama Omar Marmoush uzatmada skoru 3-3 olarak tayin etti.

Frankfurt beraberlik sonrası büyük sevinç yaşadı. [REUTERS]Frankfurt beraberlik sonrası büyük sevinç yaşadı. [REUTERS]

Bu sonuçla Bayern puanını 14'e, Frankfurt ise 13'e yükseltti.

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