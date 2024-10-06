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Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Frankfurt yenilgisi sonrası yeni bir başlangıç yapmak ve üst üste galibiyetler almak isteyen Kartal, zirve takibini de sürdürmeyi hedefliyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:57 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 18:50
Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI

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Bu sezon hem Süper Lig'de mutlu sona ulaşmayı hedefleyen hem de Avrupa'da iyi işler yapmayı arzulayan Beşiktaş, Gaziantep FK'nın konuğu oluyor.

Siyah beyazlılar, ligde şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı ve bir beraberlik aldı. Zirveden kopmak istemeyen Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri, Frankfurt mağlubiyetini unutturmak amacında. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Gaziantep FK - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGaziantep FK - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Dioudis | Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke

Beşiktaş: Mert | Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Joao Mario, Immobile

Muhammet Ali Metoğlu daha önce Gaziantep FK'nın Sivasspor maçında da görev yapmıştı. [AA]Muhammet Ali Metoğlu daha önce Gaziantep FK'nın Sivasspor maçında da görev yapmıştı. [AA]

DÜDÜK METOĞLU'NUN

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey üstleniyor.

Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan. VAR'da Sarper Barış, AVAR'da Mustafa Sarvanlar oturuyor.

Rafa Silva Beşiktaş'ın en önemli gol ayaklarından biri. [AA]Rafa Silva Beşiktaş'ın en önemli gol ayaklarından biri. [AA]

BEŞİKTAŞ LİGDE MUHTEŞEM

Bu sezon geride kalan 7 haftada 6 maça çıkan Beşiktaş, 5 maçını kazandı. Kartal deplasmanda Samsunspor ve Kayserispor'u yenerken evinde ise Anatlyaspor, Sivasspor ve Eyüpspor'u mağlup etti.

Siyah beyazlılar tek beraberliğini ise Trabzonspor'a karşı aldı.

Gaziantep FK son maçında Eyüpspor'a 3-2 yenilmişti. [DHA]Gaziantep FK son maçında Eyüpspor'a 3-2 yenilmişti. [DHA]

GAZİANTEP FK ÇIKIŞ ARIYOR

Beşiktaş'ı evinde ağırlayan Gaziantep FK ise bugüne kadar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Sadece Bodrum FK'yı ilk haftada yenebilen Güneydoğu temsilcisi, Trabzonspor ile berabere kaldı.

Samsunspor, Sivasspor, Galatasaray ve Eyüpspor'a yenild.

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