Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI

Bu sezon hem Süper Lig'de mutlu sona ulaşmayı hedefleyen hem de Avrupa'da iyi işler yapmayı arzulayan Beşiktaş, Gaziantep FK'nın konuğu oluyor.

Siyah beyazlılar, ligde şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı ve bir beraberlik aldı. Zirveden kopmak istemeyen Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri, Frankfurt mağlubiyetini unutturmak amacında. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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