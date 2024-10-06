Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI

Bu sezon hem Süper Lig'de mutlu sona ulaşmayı hedefleyen hem de Avrupa'da iyi işler yapmayı arzulayan Beşiktaş, Gaziantep FK'nın konuğu oluyor.
Siyah beyazlılar, ligde şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı ve bir beraberlik aldı. Zirveden kopmak istemeyen Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri, Frankfurt mağlubiyetini unutturmak amacında. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Gaziantep FK - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Dioudis | Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke
Beşiktaş: Mert | Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Muçi, Joao Mario, Immobile
Muhammet Ali Metoğlu daha önce Gaziantep FK'nın Sivasspor maçında da görev yapmıştı. [AA]
DÜDÜK METOĞLU'NUN
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey üstleniyor.
Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan. VAR'da Sarper Barış, AVAR'da Mustafa Sarvanlar oturuyor.