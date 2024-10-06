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Galatasaray Alanyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında lider Galatasaray, Rams Park'ta Alanyaspor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar üst üste iki karşılaşmadan üstünlüğünü koruyamadan beraberlikle ayrılmanın şokunu yaşarken yeni bir sayfa açarak artık seri galibiyetler almak amacında. İlk hedef ise Alanyaspor mücadelesi. Galatasaray - Alanyaspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 18:03 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 18:48
Galatasaray Alanyaspor | CANLI

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Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 8'inci haftada Alanyaspor'u ağırlıyor.

Sarı kırmızılılar, derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yendikten sonra Kasımpaşa ile 3-0 öne geçmesine rağmen 3-3 berabere kalmış ve Avrupa Ligi'nde de Rigas karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 1 puanla sahadan ayrılmıştı.

Alanyaspor karşısında zafer almak isteyen Cimbom yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Galatasaray - Alanyaspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Alanyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizAlanyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Mertens, Sara, Barış, Yunus, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Cordova

Mehmet Türkmen Trabzonspor Kayserispor maçını da yönetmişti. [AA]Mehmet Türkmen Trabzonspor Kayserispor maçını da yönetmişti. [AA]

DÜDÜK TÜRKMEN'DE

Galatasaray'ın Alanyaspor ile karşılaştığı mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını D. Caner Özaral ve Samet Çavuş üstleniyor.

Dördüncü hakem ise Turgut Doman. VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu ve AVAR'da Ogün Kamacı oturuyor.

Galatasaray Alanyaspor ile geçen sezon Alanyaspor ile oynadığı 2 maçı da 4-0 kazandı. [İHA]Galatasaray Alanyaspor ile geçen sezon Alanyaspor ile oynadığı 2 maçı da 4-0 kazandı. [İHA]

GALATASARAY ŞOKTA!

Sezona beşinci yıldızı göğsüne takmak ve Avrupa'da ses getirecek bir yolculuk geçirme iddiasıyla başlayan Galatasaray, özellikle Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle sükseli bir başlangıca imza attı.

Fenerbahçe derbisi sonrası daha da çok inanılan şampiyonluk sürecinde yaşanan Kasımpaşa beraberliği, 3-0'lık üstünlüğün kaybedilmesiyle gelince büyük bir şok yaşandı. Hafta içinde Letonya'da Rigas karşısında da 2-0 öne geçmesine rağmen yine 1 puanla sahadan ayrılan Aslan, yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Okan Buruk'un öğrencileri 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ilk sırada bulunuyor.

Alanyaspor son maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenmişti [AA[Alanyaspor son maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenmişti [AA[

ALANYASPOR ÜST SIRALARI İSTİYOR

Fatih Tekke'nin öğencileri sezona iyi bir başlangıç yapamasa da sonrasında toparlanmayı başardı.

2 galibiyet ve 3 beraberliğin yanı sıra 2 de yenilgi alan Akdeniz temsilcisi, zorlu rakibini yenerek daha üst sıralara tırmanmak amacında.

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