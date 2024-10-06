Galatasaray Alanyaspor | CANLI

Galatasaray Alanyaspor ile geçen sezon Alanyaspor ile oynadığı 2 maçı da 4-0 kazandı. [İHA]

GALATASARAY ŞOKTA!

Sezona beşinci yıldızı göğsüne takmak ve Avrupa'da ses getirecek bir yolculuk geçirme iddiasıyla başlayan Galatasaray, özellikle Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle sükseli bir başlangıca imza attı.

Fenerbahçe derbisi sonrası daha da çok inanılan şampiyonluk sürecinde yaşanan Kasımpaşa beraberliği, 3-0'lık üstünlüğün kaybedilmesiyle gelince büyük bir şok yaşandı. Hafta içinde Letonya'da Rigas karşısında da 2-0 öne geçmesine rağmen yine 1 puanla sahadan ayrılan Aslan, yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Okan Buruk'un öğrencileri 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ilk sırada bulunuyor.