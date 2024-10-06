Galatasaray Alanyaspor | CANLI

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, 8'inci haftada Alanyaspor'u ağırlıyor.
Sarı kırmızılılar, derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yendikten sonra Kasımpaşa ile 3-0 öne geçmesine rağmen 3-3 berabere kalmış ve Avrupa Ligi'nde de Rigas karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 1 puanla sahadan ayrılmıştı.
Alanyaspor karşısında zafer almak isteyen Cimbom yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Galatasaray - Alanyaspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Alanyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Mertens, Sara, Barış, Yunus, Icardi
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Cordova
Mehmet Türkmen Trabzonspor Kayserispor maçını da yönetmişti. [AA]
DÜDÜK TÜRKMEN'DE
Galatasaray'ın Alanyaspor ile karşılaştığı mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını D. Caner Özaral ve Samet Çavuş üstleniyor.
Dördüncü hakem ise Turgut Doman. VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu ve AVAR'da Ogün Kamacı oturuyor.