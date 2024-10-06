Galatasaray - Alanyaspor mobil CANLI izle 📺 GS-Alanyaspor maçı full HD, ŞİFRESİZ, bedava canlı yayın linki

🏆 Galatasaray'ın Gözü Liderlikte!

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 23 gol atarak ligin en çok gol atan takımı konumundaki sarı-kırmızılılar, bu hafta da gol şov yapmayı hedefliyor! 🎯🔥 Hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken Galatasaray, rakiplerini zorluyor. ⚡💥

🚨 Savunmada Sıkıntı Var mı?

Galatasaray'ın savunması bu sezon pek güven vermiyor! 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamayan Cimbom, savunmada sıkıntılar yaşıyor.

🙈 Özellikle UEFA maçlarında ve derbilerde yediği goller, dikkat çekiyor. Savunma hatlarını güçlendirmek ve hatasız oynamak için teknik ekip sıkı çalışıyor.