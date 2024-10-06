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Galatasaray - Alanyaspor mobil CANLI izle 📺 GS-Alanyaspor maçı full HD, ŞİFRESİZ, bedava canlı yayın linki

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor’u ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile berabere kalarak 2 puan kaybettiği maçın ardından, bu hafta evinde 3 puan hedefliyor. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Cimbom, taraftarlarının desteğiyle galibiyet için sahaya çıkıyor.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 18:44
Galatasaray - Alanyaspor mobil CANLI izle 📺 GS-Alanyaspor maçı full HD, ŞİFRESİZ, bedava canlı yayın linki

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor! Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta galibiyetle moral bulmak istiyor. Taraftarlar RAMS Park'ı doldururken, futbolseverler bu heyecan dolu mücadeleye kilitlendi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📍 STAT: RAMS Park

🕘 SAAT: 19.00

🔴 HAKEM: Mehmet Türkmen

📺 YAYIN: beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1 MOBİL CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/canli-yayin adresinden maçıcanlı olarak takip edebilirsiniz.

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🔥 İlk 11'ler Belli Oldu

🟡 Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Icardi.
🟢 Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Coelho, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergjonaj.

🏆 Galatasaray'ın Gözü Liderlikte!

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 23 gol atarak ligin en çok gol atan takımı konumundaki sarı-kırmızılılar, bu hafta da gol şov yapmayı hedefliyor! 🎯🔥 Hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken Galatasaray, rakiplerini zorluyor. ⚡💥

🚨 Savunmada Sıkıntı Var mı?

Galatasaray'ın savunması bu sezon pek güven vermiyor! 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamayan Cimbom, savunmada sıkıntılar yaşıyor.

🙈 Özellikle UEFA maçlarında ve derbilerde yediği goller, dikkat çekiyor. Savunma hatlarını güçlendirmek ve hatasız oynamak için teknik ekip sıkı çalışıyor.

🔥 İstanbul'daki Rekabet: Cimbom Üstün!

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'a karşı üstün bir performans sergiliyor! İstanbul'da iki takım arasında oynanan 8 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Alanyaspor ise sadece 2 galibiyet alabildi. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray, tam 21 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor sadece 6 gol atabildi.

En Farklı Galibiyetler 💥

🟡 Galatasaray'ın En Farklı Galibiyeti: 2018-2019 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skor!
🟢 Alanyaspor'un En Farklı Galibiyeti: 2019-2020 sezonunda Alanya'da 4-1'lik zafer!

🌟 Taraftarlar Heyecanla Bekliyor!

RAMS Park'taki bu mücadelede gözler Icardi ve Mertens gibi yıldızların üzerinde olacak! Taraftarlar, bu zorlu maçı büyük bir coşku ile takip ediyor! Galatasaray, liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek için sahada tüm gücünü ortaya koyacak!

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