Galatasaray - Alanyaspor mobil CANLI izle 📺 GS-Alanyaspor maçı full HD, ŞİFRESİZ, bedava canlı yayın linki

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor! Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta galibiyetle moral bulmak istiyor. Taraftarlar RAMS Park'ı doldururken, futbolseverler bu heyecan dolu mücadeleye kilitlendi.
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🔥 İlk 11'ler Belli Oldu
🟡 Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Icardi.
🟢 Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Coelho, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergjonaj.