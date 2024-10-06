Brighton’dan muhteşem geri dönüş! Brighton Tottenham 3-2 MAÇ SONUCU

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun kadrosunda bulunduğu Brighton, Premier Lig'in 7'inci haftasında Tottenham'ı ağırladı.
Mavi beyazlılar, 2-0 geriye düştüğü mücadelede 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun kadrosunda bulunduğu Brighton, Premier Lig'in 7'inci haftasında Tottenham'ı ağırladı.
Mavi beyazlılar, 2-0 geriye düştüğü mücadelede 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Maçta 23'üncü dakikada Brennan Johnson skoru konuk takım adına 1-0'a getirdi. 37'de ise James Maddison farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.
İkinci yarıda Yankuba Minteh, 48'inci dakikada Brighton'ı umutlandırırken 58'de Georgino Rutter eşitliği sağladı. 66'da ise Danny Welbeck galibiyeti getiren golü attı.
Bu sonuçla Brighton 12 puana yükselirken Tottenham ise 10'da kaldı.
Maçta Ferdi Kadıoğlu 45 dakika forma giydi.