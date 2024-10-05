Hatayspor - Trabzonspor | CANLI

Bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada da yenilmeyen Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor deplasmanında 3 puan arıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ikinci galibiyetini arayan Fırtına üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Hatayspor - Trabzonspor maçının önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Hatayspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
HATAYSPOR: Erce, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Funsho, Rivas, Aboubakar
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Eren, Lundstram, Bardhi, Okay, Visca, Dragus, Banza
Hatayspor - Trabzonspor maçını Kadir Sağlam yönetiyor. [AA]
DÜDÜK SAĞLAM'DA
Trabzonspor'un Hatayspor ile karşılaştığı mücadelede Kadir Sağlam görev yapıyor. Yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Suat Güz üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş.