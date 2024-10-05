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Hatayspor - Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçın 5'inden de beraberlikle ayrıldıktan sonra geçen hafta Konyaspor'u 3-2 yenen Trabzonspor, Mersin'de Hatayspor'un konuğu oluyor. Bordo mavililer ikinci kez sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 11'e yükseltmek ve yoluna devam etmek amacında. Hatayspor - Trabzonspor maçının önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 17:54 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 18:45
Hatayspor - Trabzonspor | CANLI

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Bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada da yenilmeyen Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor deplasmanında 3 puan arıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ikinci galibiyetini arayan Fırtına üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Hatayspor - Trabzonspor maçının önemli anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Hatayspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Hatayspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR: Erce, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Funsho, Rivas, Aboubakar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Eren, Lundstram, Bardhi, Okay, Visca, Dragus, Banza

Hatayspor - Trabzonspor maçını Kadir Sağlam yönetiyor. [AA]Hatayspor - Trabzonspor maçını Kadir Sağlam yönetiyor. [AA]

DÜDÜK SAĞLAM'DA

Trabzonspor'un Hatayspor ile karşılaştığı mücadelede Kadir Sağlam görev yapıyor. Yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Suat Güz üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş.

Trabzonspor bu sezon mağlubiyet almadı. [AA]Trabzonspor bu sezon mağlubiyet almadı. [AA]

TRABZONSPOR YENİLMEDİ

Bu sezon çıktığı 6 maçta 8 puan toplayabilen Trabzonspor ilginç bir istatistiğe imza attı. İlk 5 maçından beraberlikle ayrılan Karadeniz temsilcisi 5 puan toplayabildi. Ardından Konyaspor karşısında alınan galibiyetle ilk kez 3 puan sevinci yaşandı. Rakip kaleleri 6 kez sarsan Fırtına, 5 gole engel olamadı.

Hatayspor son maçında Bodrum FK'ya 1-0 yenilmişti. [AA]Hatayspor son maçında Bodrum FK'ya 1-0 yenilmişti. [AA]

HATAYSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor'u Mersin'de ağırlayan Hatayspor ise bu sezon hiç galibiyet alamadı. Rakipleri 2 kez berabere kalan bordo beyazlılar, 4 de mağlubiyet aldı. Sadece 2 puan toplayabilen Akdeniz temsilcisi 4 gol atarken 10 kez de santra çizgisine gitti.

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