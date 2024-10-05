Hatayspor - Trabzonspor | CANLI

Bu sezon çıktığı 6 maçta 8 puan toplayabilen Trabzonspor ilginç bir istatistiğe imza attı. İlk 5 maçından beraberlikle ayrılan Karadeniz temsilcisi 5 puan toplayabildi. Ardından Konyaspor karşısında alınan galibiyetle ilk kez 3 puan sevinci yaşandı. Rakip kaleleri 6 kez sarsan Fırtına, 5 gole engel olamadı.

Hatayspor son maçında Bodrum FK'ya 1-0 yenilmişti. [AA]

HATAYSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor'u Mersin'de ağırlayan Hatayspor ise bu sezon hiç galibiyet alamadı. Rakipleri 2 kez berabere kalan bordo beyazlılar, 4 de mağlubiyet aldı. Sadece 2 puan toplayabilen Akdeniz temsilcisi 4 gol atarken 10 kez de santra çizgisine gitti.