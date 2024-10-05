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6. beraberlik flaş sözler! Şenol Güneş: Galibiyetlere ihtiyacımız var

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Şebol Güneş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı 1 puana razı olmadıklarını belirterek; "Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 21:42 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 21:42
6. beraberlik flaş sözler! Şenol Güneş: Galibiyetlere ihtiyacımız var

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Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 7'inci maçta 6'ıncı kez berabere kaldı. Bordo mavililer, 8'inci haftada karşılaştığı Hatayspor karşısında Görkem Sağlam'ın golü ile 1-0 geriye düştü. Simon Banza eşitliği sağladı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor bu sezon 4. deplasmanından da beraberlikle döndü. [İHA]Trabzonspor bu sezon 4. deplasmanından da beraberlikle döndü. [İHA]

"MAÇIN HAKKI BERABERLİK AMA BİZE YETMİYOR"

Güneş, "Eksiklikle alakası yok, her oyuncu kendi kapasitesinde oynamalı. Oyuna başlarken dengeliydik, hücumda bir taç pozisyonu bıraktık, döndü, gol oldu. Toparladık ama oyunu tamamen kontrol altına almadık. Oyuna baktığınızda dağılmış, çıkarken top kayıpları fazlaydı. Tam tersini düşünmüştük. Bugün kazanmak için geldiğimiz bir maçta, beklentimiz öyleydi ama maalesef son pozisyonda gol olsa mağlup da olabilirdik. İki takım da pozisyon buldu. Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Daha iyi duruma gelmek istiyorduk ama bunu yapamadık." ifadelerini kullandı.

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