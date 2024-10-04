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Manchester United'dan Kerem Aktürkoğlu için çılgın teklif! Galatasaray pay alacak

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euroya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede gösterdiği performansla devlerin iştahını kabarttı. Manchester United'ın Kerem için çılgın bir bonservisi gözden çıkardığı belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 10:50
Manchester United’dan Kerem Aktürkoğlu için çılgın teklif! Galatasaray pay alacak

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Kerem Aktürkoğlu büyük bir başarı hikayesi yazıyor. 3. Lig'den transfer olduğu Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Kerem, milli takımın da yıldızları arasına girmişti.

Sezon başında Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçında devre arasında oyundan alınan ve teknik direktör Okan Buruk ile tartıştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı da alınmıştı.

Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euroya transfer oldu. (EPA)Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euroya transfer oldu. (EPA)
12 MİLYON EUROYA GİTTİ

Bunun üzerine sarı kırmızılılardan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'nın teklifini reddederken Benfica'nın yolunu tuttu.

Aslan bu transferden 12 milyon euroluk bonservis geliri elde etti.

Kerem Aktürkoğlu Benfica kariyerine harika başladı. (EPA)Kerem Aktürkoğlu Benfica kariyerine harika başladı. (EPA)
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Benfica'ya transfer olduğu günden bu yana oynadığı her maçta skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu, Portekizli taraftarların sevgilisi haline geldi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Kızılyıldız ve Atletico Madrid maçlarında da fileleri sarsan Kerem, devlerin iştahını kabarttı.

Kerem Aktürkoğlu çıktığı her maç gol ya da asist katkısı üretti. (EPA)Kerem Aktürkoğlu çıktığı her maç gol ya da asist katkısı üretti. (EPA)
40 MİLYON EURO

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ağlarını havalandırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun sonraki transferinden Galatasaray yüzde 10 pay alacak. (EPA)Kerem Aktürkoğlu'nun sonraki transferinden Galatasaray yüzde 10 pay alacak. (EPA)
GALATASARAY PAY ALACAK

Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euroya gönderen Galatasaray, sonraki satıştan yüzde 10'luk bir payın da sahibi olacak. Bu doğrultuda Kerem'in 40 milyona transfer olması halinde Aslan'ın kasasına 4 milyon euro daha girecek.

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Manchester United’dan Kerem Aktürkoğlu için çılgın teklif! Galatasaray pay alacak
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