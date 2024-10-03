RFS Rigas - Galatasaray maçı Tabii CANLI YAYIN! RFS Rigas - GS MAÇI şifresiz, bedava canlı yayın izle linki

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🔥 Muhtemel 11'ler Rigas Skola: Ondoa, Savalnieks, Balodis, Lipuscek, Zelenkovs, Panic, Markhiyev, Ikanunieks, Silagadze, Odisharia, Ndijiki. Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi.

🏟️ Galatasaray'ın Avrupa Karnesi Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 319 kez sahaya çıktı. 🔴🟡 Bu maçlarda 114 galibiyet, 121 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Toplamda 432 gol atan Cimbom, kalesinde 477 gol gördü. 📊 Avrupa Ligi'nde 96. Maç! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise toplamda 95 maça çıktı. Bu maçlarda 38 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, toplamda 149 gol atarken, kalesinde 120 gol gördü.

📋 Okan Buruk'un Avrupa Performansı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa sahnesinde 17 maç yönetti. Buruk'un bu maçlardaki performansı: 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik. 👏 🚫 Eksik Oyuncular Galatasaray'da Fernando Muslera kırmızı kart cezası nedeniyle, Hakim Ziyech ve Victor Osimhen ise sakatlıklarından dolayı sahada olmayacak. Ayrıca Roland Sallai, UEFA listesinde bulunmadığı için kadroya dahil edilmedi.

🔍 Letonya Temsilcisi RFS'nin Durumu RFS, Letonya Ligi'nde lider durumda! 🔝 Toplamda 30 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 78 puan topladı. 90 gol atıp sadece 19 gol yedi. Ayrıca son 19 maçtır kaybetmiyor! 🏁 Hakem Kadrosu Maçı Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. VAR'da ise Michal Ocenas, AVAR'da Martin Dohal görev alacak. Okan Buruktan olay iddia: Bana ceza aldırmak için çalıştılar Okan Buruk'tan olay iddia: Bana ceza aldırmak için çalıştılar