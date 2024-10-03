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RFS Rigas - Galatasaray maçı Tabii CANLI YAYIN! RFS Rigas - GS MAÇI şifresiz, bedava canlı yayın izle linki

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, Letonya temsilcisi RFS'ye konuk oluyor. İlk maçında PAOK’u 3-1’lik skorla rahat geçen sarı-kırmızılı ekip, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak Avrupa’da 2’de 2 yapmayı hedefliyor. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen kadroda yer almazken, PAOK maçında sonradan oyuna girip harika bir gol atan Mauro Icardi bu kez ilk 11’de sahaya çıkacak.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:27 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:28
RFS Rigas - Galatasaray maçı Tabii CANLI YAYIN! RFS Rigas - GS MAÇI şifresiz, bedava canlı yayın izle linki

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. hafta mücadelesinde RFS deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk karşılaşmada PAOK'u 3-1 yenerek grubuna galibiyetle başlayan Aslan, Letonya'dan da 3 puanla dönmek istiyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

⚽️ RFS - Galatasaray Maçı Canlı Yayın Bilgileri | Şifresiz İzleme Detayları!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Letonya temsilcisi Rigas Skola (RFS) ile karşı karşıya geliyor. Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.

🗓️ Maç Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

📅 Tarih: 3 Ekim Perşembe
Saat: 19.45
📺 Kanal: TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉 RFS - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 👈

https://www.tabii.com/tr adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

🔥 Muhtemel 11'ler

Rigas Skola: Ondoa, Savalnieks, Balodis, Lipuscek, Zelenkovs, Panic, Markhiyev, Ikanunieks, Silagadze, Odisharia, Ndijiki.

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi.

🏟️ Galatasaray'ın Avrupa Karnesi

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 319 kez sahaya çıktı. 🔴🟡 Bu maçlarda 114 galibiyet, 121 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Toplamda 432 gol atan Cimbom, kalesinde 477 gol gördü.

📊 Avrupa Ligi'nde 96. Maç!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise toplamda 95 maça çıktı. Bu maçlarda 38 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, toplamda 149 gol atarken, kalesinde 120 gol gördü.

📋 Okan Buruk'un Avrupa Performansı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa sahnesinde 17 maç yönetti. Buruk'un bu maçlardaki performansı: 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik. 👏

🚫 Eksik Oyuncular

Galatasaray'da Fernando Muslera kırmızı kart cezası nedeniyle, Hakim Ziyech ve Victor Osimhen ise sakatlıklarından dolayı sahada olmayacak. Ayrıca Roland Sallai, UEFA listesinde bulunmadığı için kadroya dahil edilmedi.

🔍 Letonya Temsilcisi RFS'nin Durumu

RFS, Letonya Ligi'nde lider durumda! 🔝 Toplamda 30 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 78 puan topladı. 90 gol atıp sadece 19 gol yedi. Ayrıca son 19 maçtır kaybetmiyor!

🏁 Hakem Kadrosu

Maçı Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. VAR'da ise Michal Ocenas, AVAR'da Martin Dohal görev alacak.

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