RFS Rigas - Galatasaray maçı Tabii CANLI YAYIN! RFS Rigas - GS MAÇI şifresiz, bedava canlı yayın izle linki

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. hafta mücadelesinde RFS deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk karşılaşmada PAOK'u 3-1 yenerek grubuna galibiyetle başlayan Aslan, Letonya'dan da 3 puanla dönmek istiyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. hafta mücadelesinde RFS deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk karşılaşmada PAOK'u 3-1 yenerek grubuna galibiyetle başlayan Aslan, Letonya'dan da 3 puanla dönmek istiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Letonya temsilcisi Rigas Skola (RFS) ile karşı karşıya geliyor. Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.
📅 Tarih: 3 Ekim Perşembe
⏰ Saat: 19.45
📺 Kanal: TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
👉 RFS - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 👈
https://www.tabii.com/tr adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.
Rigas Skola: Ondoa, Savalnieks, Balodis, Lipuscek, Zelenkovs, Panic, Markhiyev, Ikanunieks, Silagadze, Odisharia, Ndijiki.
Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi.
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 319 kez sahaya çıktı. 🔴🟡 Bu maçlarda 114 galibiyet, 121 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Toplamda 432 gol atan Cimbom, kalesinde 477 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise toplamda 95 maça çıktı. Bu maçlarda 38 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, toplamda 149 gol atarken, kalesinde 120 gol gördü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa sahnesinde 17 maç yönetti. Buruk'un bu maçlardaki performansı: 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik. 👏
Galatasaray'da Fernando Muslera kırmızı kart cezası nedeniyle, Hakim Ziyech ve Victor Osimhen ise sakatlıklarından dolayı sahada olmayacak. Ayrıca Roland Sallai, UEFA listesinde bulunmadığı için kadroya dahil edilmedi.
RFS, Letonya Ligi'nde lider durumda! 🔝 Toplamda 30 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 78 puan topladı. 90 gol atıp sadece 19 gol yedi. Ayrıca son 19 maçtır kaybetmiyor!
Maçı Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. VAR'da ise Michal Ocenas, AVAR'da Martin Dohal görev alacak.