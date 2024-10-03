Taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde attığı için ertlenen Fenerbahçe Opet - Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı kaldığı yerden devam ediyor.
Kazanan takımın kupaya uzanacağı karşılaşmanın skorunu takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz;
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1. PERİYOT OYNANIYOR : Fenerbahçe Opet 16 - 16 Beşiktaş
Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçında sahaya meşale atıldı. (AA)
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarlar sahaya yanıcı ve patlayıcı madde attığı için bugüne ertelenmişti.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durduruldu. İki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edildi.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, parkede istişarede bulundular. (AA)
Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi. İstişareler sonucunda maçın bugün Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanması kararlaştırıldı.