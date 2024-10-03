SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş | CANLI

Taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde attığı için ertlenen Fenerbahçe Opet - Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı kaldığı yerden devam ediyor. Kazanan takımın kupaya uzanacağı karşılaşmanın skorunu takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 15:54 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 16:08
Fenerbahçe Opet - Beşiktaş | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde attığı için ertlenen Fenerbahçe Opet - Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı kaldığı yerden devam ediyor.

Kazanan takımın kupaya uzanacağı karşılaşmanın skorunu takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz;

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR : Fenerbahçe Opet 16 - 16 Beşiktaş

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçında sahaya meşale atıldı. (AA)Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçında sahaya meşale atıldı. (AA)
NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarlar sahaya yanıcı ve patlayıcı madde attığı için bugüne ertelenmişti.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durduruldu. İki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edildi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, parkede istişarede bulundular. (AA)Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, parkede istişarede bulundular. (AA)

Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi. İstişareler sonucunda maçın bugün Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanması kararlaştırıldı.

Potada olaylı derbi: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ertelendiPotada olaylı derbi: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ertelendi
Potada olaylı derbi: Fenerbahçe Opet-Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ertelendi
Erteleme kararı nasıl alındı? Beşiktaştan Ali Koç açıklamasıErteleme kararı nasıl alındı? Beşiktaştan Ali Koç açıklaması
Erteleme kararı nasıl alındı? Beşiktaş'tan Ali Koç açıklaması

SON DAKİKA