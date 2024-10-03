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Taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde attığı için ertlenen Fenerbahçe Opet - Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı kaldığı yerden devam ediyor. Kazanan takımın kupaya uzanacağı karşılaşmanın skorunu takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz; CANLI SKOR 1. PERİYOT OYNANIYOR : Fenerbahçe Opet 16 - 16 Beşiktaş