Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi durdu! Takımlar soyunma odasına gitti

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçının 2'nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu ve hakemlerin de uyarısıyla ekipler soyunma odasına gitti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta son EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karışı karşıya geldi. Müsabakanın 2'nci dakikasında mücadele 4-2 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü ile devam ederken tribünlerden atılan yabancı maddelerin ardından hakemlerin uyarısıyla Türk ekipleri soyunma odasının yolunu tuttu.

Atılan yabancı maddelerin ardından maç durdu. [DHA]

BURAYA NASIL GELDİLER?

Son şampiyon Fenerbahçe, 2023'te Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını Lyon'da yapılan maçta 109-52 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupaya uzandı. Beşiktaş ise tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıktı.

FIBA Avrupa Kupası şampiyonu İngiliz ekip London Lions, organizasyondan çekilme kararı aldığı için Beşiktaş kupada oynama hakkını kazanmıştı.