Benfica - Atletico Madrid | CANLI

Ülkemizi Portekiz'de temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Atletico Madrid karşısında ter döküyor.
Ülkemizi Portekiz'de temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Atletico Madrid karşısında ter döküyor.
BENFICA - ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ
Benfica: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Otamendi, Carreras, Florentino, Aursnes, Di María, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.
Atletico Madrid: Oblak, Witsel, Giménez, Reinildo, M. Llorente, De Paul, Koke, Samuel Lino, Griezmann, Ángel Correa, Julián Álvarez.
GOL
KEREM AKTÜRKOĞLU BÜYÜCÜLÜĞE DEVAM EDİYOR! BENFICA 1-0 ÖNDE
Milli yıldız, Fredrik Aursnes'in pasında ceza sahasıdna topla buluştu ve Oblak'ı karşı karşıya kaldığı pozisyonda mağlup ederek ağları havalandırdı.
Kerem Potter sahnede 🪄 🌟— TRT Spor (@trtspor) October 2, 2024
Benfica Kerem Aktürkoğlu ile öne geçiyor! pic.twitter.com/uRKtOZk0Fd
İLK MAÇLARINI KAZANDILAR
Benfica, Şampiyonalr Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız ile karşılaştı.
Mücadelede hem Orkun Kökçü hem de Kerem Aktürkoğlu ağları havalandırarak zorlu takımlarının deplasmandan 2-1'lik sonuçla dönmesini sağlayarak 3 puanı getirmişti.