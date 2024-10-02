Benfica - Atletico Madrid | CANLI

Kerem Potter sahnede 🪄 🌟 Benfica Kerem Aktürkoğlu ile öne geçiyor! pic.twitter.com/uRKtOZk0Fd

Milli yıldız, Fredrik Aursnes'in pasında ceza sahasıdna topla buluştu ve Oblak'ı karşı karşıya kaldığı pozisyonda mağlup ederek ağları havalandırdı.

Atletico Madrid: Oblak, Witsel, Giménez, Reinildo, M. Llorente, De Paul, Koke, Samuel Lino, Griezmann, Ángel Correa, Julián Álvarez.

Kerem Aktürkoğlu son maçında gol atmayı başarmıştı [İHA]

İLK MAÇLARINI KAZANDILAR

Benfica, Şampiyonalr Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız ile karşılaştı.

Mücadelede hem Orkun Kökçü hem de Kerem Aktürkoğlu ağları havalandırarak zorlu takımlarının deplasmandan 2-1'lik sonuçla dönmesini sağlayarak 3 puanı getirmişti.