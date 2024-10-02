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Benfica - Atletico Madrid | CANLI

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atletico Madrid ile karşılaşıyor. Temsilcilerimiz hem kendi adlarına hem de Lizbon temsilcisi için 3 puanı hanesine yazdırabilmek ve performanslarını sürdürmek istiyor. Benfica - Atletico Madrid maçını takvim.comt.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 22:01 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 22:53
Benfica - Atletico Madrid | CANLI

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Ülkemizi Portekiz'de temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Atletico Madrid karşısında ter döküyor.

Benfica Atletico Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Benfica Atletico Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

BENFICA - ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Benfica: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Otamendi, Carreras, Florentino, Aursnes, Di María, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

Atletico Madrid: Oblak, Witsel, Giménez, Reinildo, M. Llorente, De Paul, Koke, Samuel Lino, Griezmann, Ángel Correa, Julián Álvarez.

GOL

KEREM AKTÜRKOĞLU BÜYÜCÜLÜĞE DEVAM EDİYOR! BENFICA 1-0 ÖNDE

Milli yıldız, Fredrik Aursnes'in pasında ceza sahasıdna topla buluştu ve Oblak'ı karşı karşıya kaldığı pozisyonda mağlup ederek ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu son maçında gol atmayı başarmıştı [İHA]Kerem Aktürkoğlu son maçında gol atmayı başarmıştı [İHA]

İLK MAÇLARINI KAZANDILAR

Benfica, Şampiyonalr Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız ile karşılaştı.

Mücadelede hem Orkun Kökçü hem de Kerem Aktürkoğlu ağları havalandırarak zorlu takımlarının deplasmandan 2-1'lik sonuçla dönmesini sağlayarak 3 puanı getirmişti.

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