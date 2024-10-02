Başakşehir - Rapid Wien | İlk 11’ler belli oldu

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. [Başakşehir X Hesabı}
BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ YOLCULUĞU
Temsilcimiz bu sezon 2. Eleme Turu'nda La Fiorita'yı 6-1 ve 4-0'lık sonuçlarla eledi. 3. Eleme Turu'nda ise FC Iberia'yı deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Bu aşamada da St. Patrick's ile İrlanda'da 0-0 berabere kaldı ve evinde 1-0 mağlup ederek lige katılma hakkı kazandı.
Rapid Wien Trabzonspor'u elemişti. [AA]
RAPİD WİEN NASIL GELDİ?
Avusturya temsilcisi ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2. Eleme Turu'nda Wisla Krakow'u 2-1,ve 6-1'lik skorlarla geçti. 3. Eleme Turu'ndaki rakip ise Trabzonspor'du. Bordo mavililer karşısında da 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla tur atlayarak play-off turuna yükseldi. Bu turda Braga ile karşılaşan yeşil beyazlılar ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibiyle sahasında 2-2 berabere kalıp Konferans Ligi'ne katıldı.