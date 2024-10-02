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Başakşehir - Rapid Wien | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, ilk maçında Rapid Wien'i ağırlıyor. Turuncu lacivertliler evinde oynadığı maçta rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Başakşehir - Rapid Wien maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:18 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 18:21
Başakşehir - Rapid Wien | CANLI

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Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, ön elemeleri geçerek yeni sistemiyle uygulanan organizasyonda lig aşamasına kalmayı başardı. İlk maçtaki rakip ise Avusturya ekibi Rapid Wien. Başakşehir - Rapid Wien maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

Başakşehir Rapid Wien maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Başakşehir Rapid Wien maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

GOLLER

Rapid Wien, Louis Schaub'un attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti.

GOOOOOOOOOOOL! Piatek harika vurdu ve skoru eşitledi

Adam Ladebäck bu sezon FK Decic Tuzi ile HJK Helsinki arasındaki maçı da yönetmişti. [Helagotland]Adam Ladebäck bu sezon FK Decic Tuzi ile HJK Helsinki arasındaki maçı da yönetmişti. [Helagotland]

DÜDÜK LADEBäCK'TE

Başakşehir'in Rapid Wien ile oynadığı mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Adam Ladebäck yönetiyor.

Yardımcılıklarını ise Niklas Nyberg ve Daniel Yng üstleniyor.

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. [Başakşehir X Hesabı}Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. [Başakşehir X Hesabı}

BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ YOLCULUĞU

Temsilcimiz bu sezon 2. Eleme Turu'nda La Fiorita'yı 6-1 ve 4-0'lık sonuçlarla eledi. 3. Eleme Turu'nda ise FC Iberia'yı deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Bu aşamada da St. Patrick's ile İrlanda'da 0-0 berabere kaldı ve evinde 1-0 mağlup ederek lige katılma hakkı kazandı.

Rapid Wien Trabzonspor'u elemişti. [AA]Rapid Wien Trabzonspor'u elemişti. [AA]

RAPİD WİEN NASIL GELDİ?

Avusturya temsilcisi ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2. Eleme Turu'nda Wisla Krakow'u 2-1,ve 6-1'lik skorlarla geçti. 3. Eleme Turu'ndaki rakip ise Trabzonspor'du. Bordo mavililer karşısında da 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla tur atlayarak play-off turuna yükseldi. Bu turda Braga ile karşılaşan yeşil beyazlılar ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibiyle sahasında 2-2 berabere kalıp Konferans Ligi'ne katıldı.

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