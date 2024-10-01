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CANLI YAYIN | Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan flaş Galatasaray sözleri!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Ilıcalı, sarı kart konusunda Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyasladı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 14:24 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 14:42
CANLI YAYIN | Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’dan flaş Galatasaray sözleri!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

Ilıcalı, sarı kart konusunda Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyasladı.

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İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün Türkiye'de futbol, acaba futbol olarak oynanıyor mu? Benim birinci sorum bu. Her şey adil mi, futbol tamamen adaletin uygulandığı bir spor mu diye sormak istiyorum."

"Aynı filmin tekrarı olmayacak dedim, filmi konuşalım. Bugün konuşacağım her şey somut olacak. Gri bir alan bırakmayacağım, her şey net olacak. Cevap verecekler de somut şeylerle cevap versinler, kimse laf kalabalığı yapmasın."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı. (AA)Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı. (AA)

ERDEN TİMUR'A GÖNDERME

"2 sene önce Galatasaraylı bir yönetici, 2-0'dan 2-2'ye gelen bir maçtan sonra 'ligi bitirtmeyiz' dedi mi, dedi. Sonrasında özür de diledi, hakkını veriyorum. Bazı gelişmeler olup da defalarca Fenerbahçe'nin hakkı yendi mi, yendi. Sonra Galatasaray cephesi 'neden bu kadar futbolu geriyorsunuz' dedi, sezon bitti."

"Bugün konuşacağım tüm konular, 8 hakem yorumcusu ve eski hakemin onayıyla konuşacağım konulardır. 7/8 yok, 8/8. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı. Maç sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklaması var, 'hayatımda gördüğüm en kötü hakem' diye. Maçı Galatasaray kazanmış. Hakem hocalarının ortak yorumu da Galatasaray'ın aleyhine bir şey olmadığı. Devamında bir maç sonrasında 'orada el yok, sizin kirli elleriniz var' diye bir açıklama. Bizim maçımızdan sonra bir açıklama."

Acun Ilıcalı, hakem hatalarından dert yandı. (AA)Acun Ilıcalı, hakem hatalarından dert yandı. (AA)

"TORREIRA'NIN HAVAYA KALKAN YUMRUKLARI..."

"Galatasaray-Fenerbahçe maçında haksız yere oyuncumuz atılmış. Herkes hakemi aldatmaya yönelik hareket olduğunu biliyor. 10 kişi kaldığımız anda sevinen bir futbolcu var, aldatmayı yapan oyuncu seviniyor. Bence sezonun özeti. O gün, Lucas Torreira'nın havaya kalkan yumrukları Türk futboluna, centilmenliğe ve fair-play'e kalkan yumruklar."

"Galatasaray'a bu sezon gösterilmeyen sarı kart 14. Varsa itirazı olan, bana laf yetiştirerek değil hakem hocalarıyla konuşup desinler. Fenerbahçe'de kaç diyebilirsiniz, 1."

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de 7. hafta sonunda 7 kez penaltılarının verilmediğini belirtti. (DHA))Acun Ilıcalı, Süper Lig'de 7. hafta sonunda 7 kez penaltılarının verilmediğini belirtti. (DHA))

"7 HAFTADA 7 PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"Fenerbahçe'nin bu sezon resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı 6. Altı maç, altı penaltı. Yedinci haftadayız, yedinci de verilmedi merak etmeyin. Onu birazdan söyleyeceğim. Bu haftayla beraber 7/7 oldu. Soruyorum, bu nasıl bir lig bu nasıl bir dünya?"

"Kasımpaşa maçının hakemini görünce biz bir şeyler olacağını anladık. Trabzon'daki o maçın hakemi... Biz oyunculara 'gol, penaltı falan olur siz 3-4 tane atın' dedik."

Acun Ilıcalı, Galatasaray - Kasımpaşa maçına göndermelerde bulundu. (AA)Acun Ilıcalı, Galatasaray - Kasımpaşa maçına göndermelerde bulundu. (AA)
"G.SARAY MAÇI 17 DAKİKA DURDU, 6 DAKİKA UZADI"

"Bu hafta 2x2'yi 3 yapma haftasıydı! Bu yaşımda bunu ilk kez görüyorum! Hayatınız boyunca bir daha göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı! Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR incelemelerinde toplam 9.30 dakika inceleme yapıldı. İlkokul mezunu olmayan, yavrum 10'a kadar say dediği bir çocuk bile dakikaları sayar! Galatasaray 3-2 mağlup, 9 dakika VAR incelemesi var, toplamda 17 dakika maç oynanmadı! Maçta 6 dakika uzadı! Allah'ın işi, bu 6 dakikanın 5. dakikasında gol geldi! Sonra bir anda maç bitmemeye başladı. 6 dakika oldu mu sana 9 dakika! Kasımpaşa son anda topu uzaklaştırıyor, hakem maçı durduruyor. Bu söylediklerim somut! Hakem soruyor ve 'Bir şey var mı?' diyor. 'Yok' cevabı gelince devam ettiriyor. Sonra bir daha top uzaklaştırılınca pozisyonda bir şey olup olmadığını soruyor."

"Başkanımız 'Operasyona hazır olun, yarın başımıza iş gelecek. Lütfen futbolcuları motive edin, daha fazla gol atmamız lazım' dedi."

Acun Ilıcalı, VAR'ın doğru uygulanmadığını söyledi. (A SPOR)Acun Ilıcalı, VAR'ın doğru uygulanmadığını söyledi. (A SPOR)
"BİZİM MAÇTA VAR KALKTI!"

"Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. İkinci yarı uzun top, hop bayrak kalkıyor. Ataklarımızda sürekli bayrak! Ofsayt mı, değil mi bilinmiyor ve VAR'a da gidemiyoruz! Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı!"

"Bu yaşananlar futbol değil! Başka bir şey oynanıyor! Bunun adı rezalet! Kurallar uygulanmıyor, başka şeyler uygulanıyor! Nedense Fenerbahçe'ye karşı..."

"KONU FENERBAHÇE İSE, KİMSEYİ TANIMAM!"

"Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!"

Acun Ilıcalı, Okan Buruk'un penaltı ile ilgili sözlerini eleştirdi. (A SPOR)Acun Ilıcalı, Okan Buruk'un penaltı ile ilgili sözlerini eleştirdi. (A SPOR)
"OKAN BURUK DOĞRU SÖYLÜYOR"

"Okan Buruk 88. dakikada 'Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim."

"YİNE 'HAKEMLERE YÜKLENMEYİN' DİYECEKLER"

"Geçen sene Galatasaray maçının hakemi 'Hangi ruh halinde penaltıyı verdiğimi bilmiyorum' diyor. O ruh hali, işte bu ruh hali! Operasyon bittikten sonra 'Bu hakemlere yüklenmeyin, bu hakemler evlatlarımız. Futbolu germeyin' diyecekler!"

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