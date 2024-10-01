CANLI YAYIN | Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’dan flaş Galatasaray sözleri!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Ilıcalı, sarı kart konusunda Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyasladı. ASpor CANLI YAYIN İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar: "Bugün Türkiye'de futbol, acaba futbol olarak oynanıyor mu? Benim birinci sorum bu. Her şey adil mi, futbol tamamen adaletin uygulandığı bir spor mu diye sormak istiyorum." "Aynı filmin tekrarı olmayacak dedim, filmi konuşalım. Bugün konuşacağım her şey somut olacak. Gri bir alan bırakmayacağım, her şey net olacak. Cevap verecekler de somut şeylerle cevap versinler, kimse laf kalabalığı yapmasın."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı. (AA) ERDEN TİMUR'A GÖNDERME "2 sene önce Galatasaraylı bir yönetici, 2-0'dan 2-2'ye gelen bir maçtan sonra 'ligi bitirtmeyiz' dedi mi, dedi. Sonrasında özür de diledi, hakkını veriyorum. Bazı gelişmeler olup da defalarca Fenerbahçe'nin hakkı yendi mi, yendi. Sonra Galatasaray cephesi 'neden bu kadar futbolu geriyorsunuz' dedi, sezon bitti." "Bugün konuşacağım tüm konular, 8 hakem yorumcusu ve eski hakemin onayıyla konuşacağım konulardır. 7/8 yok, 8/8. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı. Maç sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklaması var, 'hayatımda gördüğüm en kötü hakem' diye. Maçı Galatasaray kazanmış. Hakem hocalarının ortak yorumu da Galatasaray'ın aleyhine bir şey olmadığı. Devamında bir maç sonrasında 'orada el yok, sizin kirli elleriniz var' diye bir açıklama. Bizim maçımızdan sonra bir açıklama."