Kayserispor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN 🔴 Kayserispor-Beşiktaş maçı full HD canlı yayın izle linki

Bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, sahaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Hastalığı nedeniyle kadrodan son anda çıkarılan Jonas Svensson, sakatlığı süren Moatasem Al-Musrati ve kart cezalısı Arthur Masuaku bu maçta forma giyemeyecek. Eksiklere rağmen galibiyet arayacak olan Siyah-Beyazlı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Kayserispor-Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin yaralarını sarmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Kayserispor karşısında galip gelerek ligde yeniden moral bulmayı hedefliyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş, bu fırsatı değerlendirerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
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📅 Maç Tarihi ve Saati
Tarih: 30 Eylül 2024
Saat: 20.00
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