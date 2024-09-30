Kayserispor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN 🔴 Kayserispor-Beşiktaş maçı full HD canlı yayın izle linki

Bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, sahaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Hastalığı nedeniyle kadrodan son anda çıkarılan Jonas Svensson, sakatlığı süren Moatasem Al-Musrati ve kart cezalısı Arthur Masuaku bu maçta forma giyemeyecek. Eksiklere rağmen galibiyet arayacak olan Siyah-Beyazlı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.