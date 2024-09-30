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Kayserispor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN 🔴 Kayserispor-Beşiktaş maçı full HD canlı yayın izle linki

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında sahaya çıkacak. Ajax karşısında aldığı farklı mağlubiyetin izlerini silmek isteyen Siyah-Beyazlılar, bu akşam saat 20.00'de oynanacak mücadelede 3 puan hedefliyor. Eksik oyuncularına rağmen galibiyet arayacak.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 19:32 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 19:32
Kayserispor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN 🔴 Kayserispor-Beşiktaş maçı full HD canlı yayın izle linki

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Bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, sahaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Hastalığı nedeniyle kadrodan son anda çıkarılan Jonas Svensson, sakatlığı süren Moatasem Al-Musrati ve kart cezalısı Arthur Masuaku bu maçta forma giyemeyecek. Eksiklere rağmen galibiyet arayacak olan Siyah-Beyazlı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Kayserispor-Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin yaralarını sarmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Kayserispor karşısında galip gelerek ligde yeniden moral bulmayı hedefliyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş, bu fırsatı değerlendirerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

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📅 Maç Tarihi ve Saati

Tarih: 30 Eylül 2024

Saat: 20.00

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https://www.beinconnect.com.tr/ana-sayfa adresinden maçı canlı izleyebilirsiniz.

📺 Maç Hangi Kanalda?

Kayserispor-Beşiktaş mücadelesi, RHG Enetürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📝 Muhtemel 11'ler

Kayserispor:

  • Onurcan
  • Kolovetsios
  • Carole
  • Hasan Ali
  • Attamah
  • Kartal
  • Bourabia
  • Ramazan
  • Cardoso
  • Nazon
  • Morte

Beşiktaş:

  • Mert
  • Svensson
  • Paulista
  • Felix
  • Masuaku
  • Rashica
  • Mario
  • Gedson
  • Rafa Silva
  • Semih
  • Immobile

Beşiktaş'ta Eksik İsimler

Beşiktaş, Kayserispor maçına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sakatlığı devam eden Necip Uysal ve Moatasem Al-Musrati ile kart cezası bulunan Arthur Masuaku bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca, hastalığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Jonas Svensson da Kayseri'ye götürülmedi.

🔍 Karşılaşma Öncesi Dikkat Çeken İstatistikler

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş kazanırken, Kayserispor 12 kez galip geldi.

Beşiktaş, Kayserispor'a karşı ligde en farklı galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da aldığı 4-0'lık skorla elde etti.

🏟 VAR Hakemi

Karşılaşmanın VAR hakemi Emre Kargın, AVAR'da ise Süleyman Özay görev alacak. Maçı yönetecek olan hakem Atilla Karaoğlan, iki takım arasında ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.

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