Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

Ciro Immobile Beşiktaş'ın en önemli gol silahı. [AA}
KARTAL NAMAĞLUP
Süper Lig'in 7'inci haftasında 6'ıncı maçını oynayan Beşiktaş, 5 maçın 4'ünü kazandı. Bir de beraberlik aldı. topladığı 13 puanla dikkatleri üzerine çekti.
Siyah beyazlılar, Galatasaray ile birlikte ligin en yenilgisiz olarak mücadelesini sürdürüyor.
Kayserispor son maçında Göztepe'ye 3-0 yenildi. [DHA]
KAYSERİSPOR'UN GALİBİYETİ YOK
Bu sezon Burak Yılmaz ile yeni bir sayfa açan Kayserispor ise şu ana kadar 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Sarı kırmızılılar özellikle Trabzonspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikte bordo mavililere zor anlar yaşatmıştı.
İlk galibiyetini almak için sahada olacak Kayserispor'da Burak Yılmaz hem top oynadığı hem de teknik direktörlük yaptığı Beşiktaş'a karşı 3 puan savaşı veriyor.
Beşiktaş geçen sezon Kayseri'deki maçtan beraberlikle ayrılmıştı. [Takvim]
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 57. MAÇ
Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.