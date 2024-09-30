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Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftası Kayseri'de kapanıyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor'un konuğu oluyor. Siyah beyazlılar, Amsterdam'da farklı yenildiği Ajax maçının ardından sarı kırmızılıların karşısında 3 puanı alarak yeni bir sayfa açmak ve zirve yürüyüşünden de kopmadan yolunda ilerlemek istiyor. Kayserispor - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 18:58 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 19:48
Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

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Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve birinden de beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 7'inci hafta mücadelesinde Kayserispor deplasmanında 3 puan arıyor.

Siyah beyazlılar, zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybetmediği haftayı hata yapmadan geçmek ve yoluna devam etmeyi hedefliyor. Diğer yandan 4-0 kaybedilen Ajax karşılaşmasının da bir nebze telafisi yapılmak isteniyor.

Kayserispor - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Kayserispor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizKayserispor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Bilal | Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon

Beşiktaş: Mert | Emirhan, Felix Uduokhai, Paulista, Rashica, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Immobile

Atilla Karaoğlan Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbiyi de yönetmişti. [AA]Atilla Karaoğlan Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbiyi de yönetmişti. [AA]

DÜDÜK KARAOĞLAN'IN

Beşiktaş'ın Kayserispor ile karşılaştığı Süper Lig maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Ceyhun Sesigüzel üstleniyor.

Dördüncü hakem ise Erdem Mertoğlu.

VA'da Emre Kargın ve AVAR'da Süleyman Özay oturuyor.

Ciro Immobile Beşiktaş'ın en önemli gol silahı. [AA}Ciro Immobile Beşiktaş'ın en önemli gol silahı. [AA}

KARTAL NAMAĞLUP

Süper Lig'in 7'inci haftasında 6'ıncı maçını oynayan Beşiktaş, 5 maçın 4'ünü kazandı. Bir de beraberlik aldı. topladığı 13 puanla dikkatleri üzerine çekti.

Siyah beyazlılar, Galatasaray ile birlikte ligin en yenilgisiz olarak mücadelesini sürdürüyor.

Kayserispor son maçında Göztepe'ye 3-0 yenildi. [DHA]Kayserispor son maçında Göztepe'ye 3-0 yenildi. [DHA]

KAYSERİSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Bu sezon Burak Yılmaz ile yeni bir sayfa açan Kayserispor ise şu ana kadar 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılılar özellikle Trabzonspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikte bordo mavililere zor anlar yaşatmıştı.

İlk galibiyetini almak için sahada olacak Kayserispor'da Burak Yılmaz hem top oynadığı hem de teknik direktörlük yaptığı Beşiktaş'a karşı 3 puan savaşı veriyor.

Beşiktaş geçen sezon Kayseri'deki maçtan beraberlikle ayrılmıştı. [Takvim]Beşiktaş geçen sezon Kayseri'deki maçtan beraberlikle ayrılmıştı. [Takvim]

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 57. MAÇ

Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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