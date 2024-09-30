Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

Siyah beyazlılar, Galatasaray ile birlikte ligin en yenilgisiz olarak mücadelesini sürdürüyor.

Süper Lig 'in 7'inci haftasında 6'ıncı maçını oynayan Beşiktaş , 5 maçın 4'ünü kazandı. Bir de beraberlik aldı. topladığı 13 puanla dikkatleri üzerine çekti.

Kayserispor son maçında Göztepe'ye 3-0 yenildi. [DHA]

KAYSERİSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Bu sezon Burak Yılmaz ile yeni bir sayfa açan Kayserispor ise şu ana kadar 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılılar özellikle Trabzonspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikte bordo mavililere zor anlar yaşatmıştı.

İlk galibiyetini almak için sahada olacak Kayserispor'da Burak Yılmaz hem top oynadığı hem de teknik direktörlük yaptığı Beşiktaş'a karşı 3 puan savaşı veriyor.