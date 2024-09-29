Trabzonspor - Konyaspor | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu!

Fırtına, Sivasspor ile başladığı lig fikstüründe Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor ve son plarak da Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Bu sezon 15'e yakın transfer yaparak yeni bir yapılanmaya daha giden Trabzonspor , geride kalan 6 haftada maça çıktı.

Trabzonspor bu sezon oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. [AA]

FIRTINA FARKLA ÖNDE

Bordo mavililer ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 46'sı Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 62 kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Trabzonspor'un 29, Konyaspor'un 14 galibiyeti bulunurken, 19 maç da berabere bitti. Geçen yıl son maçta Fırtına, Konyaspor'u 3-1 yenmişti.