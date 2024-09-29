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Trabzonspor - Konyaspor | Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu!

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 5 maçın tamamından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 7'inci haftada Konyaspor'u ağırlıyor. Bordo mavililer, seyircisi önünde oynadığı mücadeleden 3 puanla ayrılmak ve bir an önce yukarı sıralara doğru yol almayı hedefliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de lk galibiyetini almak amacında. Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Konyaspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 14:51 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 14:56
Trabzonspor - Konyaspor | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada istediği sonuçları alamayan ve 5 puan toplayabilen Trabzonspor, Konyaspor ile Papara Park'ta karşılaşıyor.

Bordo mavililerin tek hedefi haftayı galibiyetle kapatabilmek. Trabzonspor - Konyaspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Trabzonspor Konyaspor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizTrabzonspor Konyaspor maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza.

KONYASPOR:

Halil Umut Meler Real Madrid'in Stuttgart ile oynadığı mücadeleyi yönetmişti. [AA]Halil Umut Meler Real Madrid'in Stuttgart ile oynadığı mücadeleyi yönetmişti. [AA]

DÜDÜK MELER'İN

Trabzonspor'un Konyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay üstleniyo. Dördüncü hakem ise Burak Pakkan.

Pedro Malheiro Gaziantep FK maçının en etkili isimlerinden biri olmuştu. [AA]Pedro Malheiro Gaziantep FK maçının en etkili isimlerinden biri olmuştu. [AA]

TRABZONSPOR 3 PUAN İSTİYOR

Bu sezon 15'e yakın transfer yaparak yeni bir yapılanmaya daha giden Trabzonspor, geride kalan 6 haftada maça çıktı.

Fırtına, Sivasspor ile başladığı lig fikstüründe Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor ve son plarak da Gaziantep FK ile berabere kaldı.

14'üncü basamakta yer alan bordo mavililer bir an önce üst sıralarda yer alabilmek adına Konyaspor'u yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Trabzonspor bu sezon oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. [AA]Trabzonspor bu sezon oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. [AA]

FIRTINA FARKLA ÖNDE

Bordo mavililer ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 46'sı Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 62 kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Trabzonspor'un 29, Konyaspor'un 14 galibiyeti bulunurken, 19 maç da berabere bitti. Geçen yıl son maçta Fırtına, Konyaspor'u 3-1 yenmişti.

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