Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada istediği sonuçları alamayan ve 5 puan toplayabilen Trabzonspor, Konyaspor ile Papara Park'ta karşılaşıyor.
Bordo mavililerin tek hedefi haftayı galibiyetle kapatabilmek. Trabzonspor - Konyaspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
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TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza.
KONYASPOR: Slowik, Nikola, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Pedrinho, Uğurcan, Ndao, Yusuf, Kramer
Muhammed Cham Konyaspor maçına yedek başladı. [AA]
MUHAMMED CHAM ve CİHAN'A KESİK
Trabzonspor'un Konyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleye iki isim yedek kulübesinde başladı
Teknik Direktör Şenol Güneş, 10 numarada Enis Bardhi'yi tercih ederken cezasını tamamlayan Edin Vişça da ilk 11'de görev aldı. Cihan Çanak yedek kulübesinde şans bekledi.