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Madrid derbisinde olay! Atletico Madrid - Real Madrid maçı durdu

La Liga'da Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Metropolitano'da taraftarların Courtois'e yabancı madde atması üzerine ikinci kez anons yapıldı ve ardından takımlar soyunma odasına gitti. Mücadele bir süre durduktan sonra devam etti.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 23:36 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 00:06
Madrid derbisinde olay! Atletico Madrid - Real Madrid maçı durdu

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Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda ezeli rakibi Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.

Real Madrid'in golü sonrası Jude Bellingham böyle sevindi. [REUTERS]Real Madrid'in golü sonrası Jude Bellingham böyle sevindi. [REUTERS]

Madrid derbisi Real'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken mücadele Courtois'e atılan maddeler sebebiyle durdu. İkinci kez anons yapılan Metropolitano'da takımlar 69'uncu dakikada soyunma odasına gitti.

Bir süre sonra maç devam etti.

Diego Simeone taraftarlarından sakin olmasını istedi. [REUTERS]Diego Simeone taraftarlarından sakin olmasını istedi. [REUTERS]

SIMEONE TRİBÜNLERE GİTTİ

Maçta yaşanan olayların ardından Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, taraftarlardan sakin olmasını istedi.

Tribünlerin önüne giderek ricada bulunan Arjantinli teknik adam derbinin oynanması için gayret gösterdi.

Diego Simeone, Thibaut Courtois'e destek verdi. [EPA]Diego Simeone, Thibaut Courtois'e destek verdi. [EPA]

COURTOIS'E DESTEK

Simeone taraftara gitmesinin yanı sıra Real Madrid'in yıldızı Courtois'e de moral verdi.

Belçikalı file bekçisi ile el sıkıştı.

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