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Fener'den takibe devam! Fenerbahçe Antalyaspor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahiibi oldu. İlk yarının golsüz geçilmesinin ardından 63'te Dusan Tadic skoru 1-0'a getirdi. 81'de ise Thalisson kendi kalesine atarak sarı laicvertliler adına farkı ikiye çıkardı. Mücadele bu skorla sona erdi. Kanarya elde ettiği sonuçla puanını 16'ya yükselterek Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada hata yapmadı. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçında yaşanan önemli anlar ve yaşananlar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 21:05
Fener’den takibe devam! Fenerbahçe Antalyaspor’u 2-0 yendi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli ekip, yıldızlarla dolu kadrosuyla derbi mağlubiyeti sonrasında yeni bir sayfa açmak üzere çıktığı mücadelede Akdeniz temsilcisini 2-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Edin Dzeko Antalyaspor savunmasına zor anlar yaşattı. [AA]Edin Dzeko Antalyaspor savunmasına zor anlar yaşattı. [AA]

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kaleci Piric'in uzaklaştırdığı top defansa çarpıp Szymanski'nin önünde kaldı. Szymanski, boş kaleye vuruşunda Veysel, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

12. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü ve kaleci Livakovic'te kaldı.

14. dakikada Djenepo'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

19. dakikada Oosterwolde'nin pasıyla ceza yayına yakın noktada topla buluşan Amrabat'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Sofyan Amrabat ilk defa bir lig maçında 11'de yer aldı. [AA]Sofyan Amrabat ilk defa bir lig maçında 11'de yer aldı. [AA]

FRED YEDEKTE!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaştığı zorlu randevuda Sofyan Amrabat ilk defa bir lig maçına 11'de çıktı.

Faslı futbolcu, Fred'in yerine maça başladı. Sambacı yıldız ise yedek kulübesinde görev bekledi. 46'da oyuna girdi.

Sebastian Szymanski bu pozisyonda ağları bulamadı. [AA]Sebastian Szymanski bu pozisyonda ağları bulamadı. [AA]

SZYMANSKI İMKANSIZI BAŞARDI!

Kanarya, Antalyaspor deplasmanında 2. dakikada öne geçmeye çok yaklaştı. Direkten dönen topu tamamlamak isteyen Sebastian Szymanski, bunu başaramadı.

Topun ayağına dolanmasıyla birlilkte biraz sendeledi ve sonrasında ikinci hamlesini yaptı. Ama bu kez de Veysel Sarı çizgide gol izni vermedi..

Filip Kostic ilk defa Fenerbahçe forması giydi. [Fenerbahçe Resmi Hesapları}Filip Kostic ilk defa Fenerbahçe forması giydi. [Fenerbahçe Resmi Hesapları}

KOSTIC İLK KEZ!

Fenerbahçe'nin Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic, Antalyaspor maçı ile birlikte Türkiye kariyerinde ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

Sırp yıldız, 46'da Alexander Djiku'nun yerine oyuna girdi.

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