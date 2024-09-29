Fener’den takibe devam! Fenerbahçe Antalyaspor’u 2-0 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertli ekip, yıldızlarla dolu kadrosuyla derbi mağlubiyeti sonrasında yeni bir sayfa açmak üzere çıktığı mücadelede Akdeniz temsilcisini 2-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.
Edin Dzeko Antalyaspor savunmasına zor anlar yaşattı. [AA]
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kaleci Piric'in uzaklaştırdığı top defansa çarpıp Szymanski'nin önünde kaldı. Szymanski, boş kaleye vuruşunda Veysel, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
12. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü ve kaleci Livakovic'te kaldı.
14. dakikada Djenepo'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
19. dakikada Oosterwolde'nin pasıyla ceza yayına yakın noktada topla buluşan Amrabat'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Sofyan Amrabat ilk defa bir lig maçında 11'de yer aldı. [AA]
FRED YEDEKTE!
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaştığı zorlu randevuda Sofyan Amrabat ilk defa bir lig maçına 11'de çıktı.
Faslı futbolcu, Fred'in yerine maça başladı. Sambacı yıldız ise yedek kulübesinde görev bekledi. 46'da oyuna girdi.