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Antalyaspor - Fenerbahçe | Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler, derbide aldığı yenilginin ardından yeni bir sayfa açmak amacında. Jose Mourinho ve öğrencileri 3 puanla Antalya'dan ayrılmak ve Galatasaray'ın puan kaybı sonrası aradaki farkı kapatmak. Kanarya'nın ilk 11'i de belli oldu. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 17:58
Antalyaspor - Fenerbahçe | Kanarya’nın ilk 11’i belli oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertli ekip, yıldızlarla dolu kadrosuyla derbi mağlubiyeti sonrasında yeni bir sayfa açmak ve sezonu şampiyonlukla tamamlamak adına ilk adımı atmayı arzu ediyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.Antalyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE

ANTALYASPOR:

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Dzeko, Maximin

Fenerbahçe'nin zorlu randevusunu Cihan Aydın yönetiyor. [AA]Fenerbahçe'nin zorlu randevusunu Cihan Aydın yönetiyor. [AA]

DÜDÜK AYDIN'IN

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor. Yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen üstleniyor. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe.

VAR'da Alper Çetin ve AVAR'da İbrahim Bozbey oturuyor.

Fenerbahçe derbi mağlubiyetini unutturmak ve ezeli rakibi Galatasaray'a 2 puan yaklaşmak istiyor. [AFP]Fenerbahçe derbi mağlubiyetini unutturmak ve ezeli rakibi Galatasaray'a 2 puan yaklaşmak istiyor. [AFP]

HEDEFTE YİNE GALATASARAY VAR

Sarı lacivertli ekip geçtiğimiz hafta evinde yenildiği ezeli rakibinin Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından farkı kapatmayı hedefliyor.

İlk yenilgisini aldığı haftanın ardından galibiyetle yoluna devam etmeyi arzulayan Jose Mourinho ve öğrencilerinin hataya tahammülü yok.

Antalyaspor istediği başlangıcı yapamadı. [İHA]Antalyaspor istediği başlangıcı yapamadı. [İHA]

ANTALYASPOR İYİ BAŞLAMADI

Akdeniz temsilcisi yeni sezonda üst sıraları zorlayacak bir kadro oluşturabilmek adına önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Fakat şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 2 de beraberlik adılar.8 puanla 11'inci basamakta bulunuyorlar.

Dominik Livakovic yine Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri. [AFP]Dominik Livakovic yine Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri. [AFP]

57. KARŞILAŞMA

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

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