ANTALYASPOR - FENERBAHÇE

Fakat şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 2 de beraberlik adılar.8 puanla 11'inci basamakta bulunuyorlar.

Dominik Livakovic yine Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri. [AFP]



57. KARŞILAŞMA

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.