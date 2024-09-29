ANTALYASPOR - FENERBAHÇE

Fenerbahçe derbi mağlubiyetini unutturmak ve ezeli rakibi Galatasaray'a 2 puan yaklaşmak istiyor. [AFP]
HEDEFTE YİNE GALATASARAY VAR
Sarı lacivertli ekip geçtiğimiz hafta evinde yenildiği ezeli rakibinin Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından farkı kapatmayı hedefliyor.
İlk yenilgisini aldığı haftanın ardından galibiyetle yoluna devam etmeyi arzulayan Jose Mourinho ve öğrencilerinin hataya tahammülü yok.
Antalyaspor istediği başlangıcı yapamadı. [İHA]
ANTALYASPOR İYİ BAŞLAMADI
Akdeniz temsilcisi yeni sezonda üst sıraları zorlayacak bir kadro oluşturabilmek adına önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Fakat şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 2 de beraberlik adılar.8 puanla 11'inci basamakta bulunuyorlar.
Dominik Livakovic yine Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri. [AFP]
57. KARŞILAŞMA
İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.