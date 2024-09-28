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Okan Buruk'tan Kasımpaşa sonrası penaltı tepkisi! "Devamı gelecek"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 öne geçtikleri ancak 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, verilen penaltıya tepki gösterirken "Verilen penaltı ayrı bir dosya bu sene... Bunun devam edeceğini düşünüyorum! Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa, bu oyuncu ne olacak?" dedi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 22:00 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 22:20
Okan Buruk’tan Kasımpaşa sonrası penaltı tepkisi! Devamı gelecek

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Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak ilk kez puan kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu ve rakiplerinin kazandığı penaltı için tepki gösterdi.

Okan Buruk bu sezon ilk defa puan kaybetti. [Anadolu Ajansı]Okan Buruk bu sezon ilk defa puan kaybetti. [Anadolu Ajansı]

Buruk şunları söyledi;

"En büyük korkumuz sakatlıktı, zaten Victor Osimhen'de bu oldu. Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık."

"3-1'den sonra net pozisyonlar vermedik ancak oyun kendi isteğimizin dışına çıktı. Savunma arkaya kaçmaya başladı. Verilen penaltı ayrı bir dosya bu sene... Bunun devam edeceğini düşünüyorum! Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa, bu oyuncu ne olacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış! Hazır olda mı hava topuna çıkacak. Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. VAR çağırdı, verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler."

Okan Buruk maç sonrası penaltı için tepki gösterdi. [Anadolu Ajansı]Okan Buruk maç sonrası penaltı için tepki gösterdi. [Anadolu Ajansı]

"KENDİ KENDİMİZE BU HALE GETİRDİK"

"Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım. Kendi kendimize maçı bu hale getirdik. Sahada bunu önemsemediğimiz durumlar oldu. 3-2'den sonra kendi oyunumuzu oynayamadık, oynamak da istemedik. Bazı oyuncuları dinlendirmek istedik ama belki daha farklı bir şey de düşünebilirdik. Asıl sorumluluk benim ama oyunu daha net bitirmemiz gerekebilirdi. Bu puan kaybı çok sürpriz oldu."

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