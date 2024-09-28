Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI TAKİP

Süper Lig'de 6'da 6 yapan ve son maçında da PAOK'u yenen Galatasaray, Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyeti ile başlamıştı. Okan Buruk ve öğrencileri bu akşam ise Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Hedef 7'de 7 yaparak tarihe geçip en iyi sezon başlangıcına imza atmak. Galatasaray - Kasımpaşa maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
Galatasaray Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jacobs, Sallai, Sara, Kerem Demirbay, Yunus, Icardi, Osimhen.
KASIMPAŞA: Gianniotis, Opoku, Yasin, Ben Ounes, Winck, Cafu, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa.
Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in PAOK maçındaki bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu. [Anadolu Ajansı]
İKİ YILDIZ BİR ARADA
Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta Teknik Direktör Okan Buruk çift forvetli sisteme döndü.
Başarılı antrenör, sakatlık sonrası PAOK karşısında attığı enfes gol ile yine kalitesini konuşturmayı başaran Mauro Icardi'yi, Victor Osimhen'in yanında görevlendirerek ileri uçta iki forvetle gol aradı.
İki yıldız ilk defa birlikte 11'de yer almış oldu.