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Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI TAKİP

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.. Sarı kırmızılılar derbi galibiyeti sonrasında PAOK'u da yenerek muhteşem ilerleyişini sürdürdü ve bu akşam rekor için sahada. Eğer Cimbom kazanırsa tarihinde ilk defa 7'de 7 yapmış olacak. Galatasaray - Kasımpaşa maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 18:03 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 18:53
Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI TAKİP

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Süper Lig'de 6'da 6 yapan ve son maçında da PAOK'u yenen Galatasaray, Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyeti ile başlamıştı. Okan Buruk ve öğrencileri bu akşam ise Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Hedef 7'de 7 yaparak tarihe geçip en iyi sezon başlangıcına imza atmak. Galatasaray - Kasımpaşa maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

Galatasaray Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.Galatasaray Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jacobs, Sallai, Sara, Kerem Demirbay, Yunus, Icardi, Osimhen.

KASIMPAŞA: Gianniotis, Opoku, Yasin, Ben Ounes, Winck, Cafu, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa.

Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in PAOK maçındaki bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu. [Anadolu Ajansı]Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in PAOK maçındaki bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu. [Anadolu Ajansı]

İKİ YILDIZ BİR ARADA

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta Teknik Direktör Okan Buruk çift forvetli sisteme döndü.

Başarılı antrenör, sakatlık sonrası PAOK karşısında attığı enfes gol ile yine kalitesini konuşturmayı başaran Mauro Icardi'yi, Victor Osimhen'in yanında görevlendirerek ileri uçta iki forvetle gol aradı.

İki yıldız ilk defa birlikte 11'de yer almış oldu.

Roland Sallai 6 milyon euroya transfer oldu [İHA]Roland Sallai 6 milyon euroya transfer oldu [İHA]

ROLAND SALLAI İLK KEZ

Galatasaray'ın transfer döneminin bitmesine kısa süre kala kadrosuna kattığı Roland Sallai, Kasımpaşa mücadelesi ile birlikte ilk kez 11'de görev yaptı.

Sarı kırmızılıların ilk Macar futbolcusu olarak tarihe geçen deneyimli kanat oyuncusuna Rams Park'ta destek verildi ve tezahüratlar yapıldı.

Kasımpaşa son maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. [İHA]Kasımpaşa son maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. [İHA]

KASIMPAŞA İYİ BAŞLAMADI

Sarı kırmızılıların rakibi Kasımpaşa ise sezona istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert beyazlılar, 6 karşılaşmanın 5'inde puan kaybetti.

3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11'inci sırada yer alıyorlar.

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