Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI TAKİP

Süper Lig'de 6'da 6 yapan ve son maçında da PAOK'u yenen Galatasaray, Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyeti ile başlamıştı. Okan Buruk ve öğrencileri bu akşam ise Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Hedef 7'de 7 yaparak tarihe geçip en iyi sezon başlangıcına imza atmak. Galatasaray - Kasımpaşa maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.