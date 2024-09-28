Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de! Brighton Chelsea’ye konuk oluyor

Ferdi Kadıoğlı ilk golünü Wolves'e atmıştı. [REUTERS]

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Geçen sezon Brighton'a rakip olduğu iki Premier Lig maçını da kazanan Chelsea, daha önceki beş karşılaşmayı da kayıpsız geçememişti (3B 2M).

Chelsea'ye konuk olduğu son dört Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Brighton (1G 2B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada yaşadı (2-3).

Premier Lig'de bu sezon mağlubiyet yaşamayan dört takımdan biri olan Brighton (2G 3B), lig tarihinde ilk altı maçından da puan çıkardığı bir sezon yaşamadı.

Premier Lig'de Chelsea formasıyla çıktığı son 13 maçta 13 golde payı bulunan Nicolas Jackson (9 gol & 4 asist), daha önceki 27 karşılaşmadaki sayısını geride bıraktı (9 gol & 3 asist).

Bu sezon Premier Lig'de dört golde payı bulunan Brighton forveti Danny Welbeck (3 gol & 1 asist), Chelsea'ye rakip olduğu son dört karşılaşmada üç kez ağları havalandırdı ve bu gollerin tamamını oyuna sonradan dahil olarak kaydetti.