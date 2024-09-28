SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de! Brighton Chelsea'ye konuk oluyor

İngiltere Premier Lig'in 6'ıncı haftasında Brighton, Chelsea'ye konuk oluyor. Ferdi Kadıoğlu, zorlu deplasmanda ilk 11'de görev yapıyor. Milli futbolcumuz ve ekibi kazanarak yoluna devam etmek ve yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor. Chelsea - Brighton maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 16:37 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 17:10
Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de! Brighton Chelsea’ye konuk oluyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Chelsea karşısında ilk kez 11'de yer alıyor. Mavi beyazlılar, Londra deplasmanından galibiyetle dönmek ve puanını 12'ye yükseltmeyi hedefliyor.

Chelsea - Brighton maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizChelsea - Brighton maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

CHELSEA - BRIGHTON MAÇI İLK 11'LERİ

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Madueke, Palmer, Sancho, Jackson.

Brighton: Verbruggen, Ferdi Kadıoğlu, Webster, Dunk, Estupinan, Hinshelwood, Wieffer, Baleba, Mitoma, Rutter, Welbeck.

Ferdi Kadıoğlı ilk golünü Wolves'e atmıştı. [REUTERS]Ferdi Kadıoğlı ilk golünü Wolves'e atmıştı. [REUTERS]

İKİ TAKIMA DAİR İSTATİSTİKLER

Geçen sezon Brighton'a rakip olduğu iki Premier Lig maçını da kazanan Chelsea, daha önceki beş karşılaşmayı da kayıpsız geçememişti (3B 2M).
Chelsea'ye konuk olduğu son dört Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Brighton (1G 2B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada yaşadı (2-3).
Premier Lig'de bu sezon mağlubiyet yaşamayan dört takımdan biri olan Brighton (2G 3B), lig tarihinde ilk altı maçından da puan çıkardığı bir sezon yaşamadı.
Premier Lig'de Chelsea formasıyla çıktığı son 13 maçta 13 golde payı bulunan Nicolas Jackson (9 gol & 4 asist), daha önceki 27 karşılaşmadaki sayısını geride bıraktı (9 gol & 3 asist).
Bu sezon Premier Lig'de dört golde payı bulunan Brighton forveti Danny Welbeck (3 gol & 1 asist), Chelsea'ye rakip olduğu son dört karşılaşmada üç kez ağları havalandırdı ve bu gollerin tamamını oyuna sonradan dahil olarak kaydetti.

SON DAKİKA