Fenerbahçe taraftarlarından Başkan Ali Koç ve için istifa yürüyüşü

Süper Lig 'de Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe 'de hararetli günler yaşanıyor. Derbi akşamından bu yana süren tepkiler protestoya dönüştü.

Fenerbahçeli taraftarların hedefindeki bir diğer isim ise Acun Ilıcalı'ydı. [Takvim.com.tr]

Yüzlerce sarı lacivertli taraftar, İstanbul Valiliği'ne gönderdikleri yazı ile yürüyüş talep etti. Valilikten Yoğurtçu Parkı için çıkmıştı.

Buada toplanan Fenerbahçeliler, Başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa, Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Taraftarlar ayrıca "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i, Ne hâle getirdin? Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" sloganları attı. Stada doğru yürümek isteyen kalabalığa polisten engel çıkmadı.