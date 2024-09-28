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Fenerbahçe taraftarlarından Başkan Ali Koç ve için istifa yürüyüşü

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi mağlubiyeti sonrasında Yoğurtçu Parkı'nda toplanarak Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Yürüyüşe yüzlerce taraftar katıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 16:13 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 17:18
Fenerbahçe taraftarlarından Başkan Ali Koç ve için istifa yürüyüşü

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Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de hararetli günler yaşanıyor. Derbi akşamından bu yana süren tepkiler protestoya dönüştü.

Fenerbahçeli taraftarların hedefindeki bir diğer isim ise Acun Ilıcalı'ydı. [Takvim.com.tr]Fenerbahçeli taraftarların hedefindeki bir diğer isim ise Acun Ilıcalı'ydı. [Takvim.com.tr]

Yüzlerce sarı lacivertli taraftar, İstanbul Valiliği'ne gönderdikleri yazı ile yürüyüş talep etti. Valilikten Yoğurtçu Parkı için çıkmıştı.

Buada toplanan Fenerbahçeliler, Başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç istifa, Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Taraftarlar ayrıca "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i, Ne hâle getirdin? Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" sloganları attı. Stada doğru yürümek isteyen kalabalığa polisten engel çıkmadı.

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