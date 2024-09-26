Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe Union SG’yi 2-1 yendi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, ilk hafta maçında Union SG'yi 2-1 ile geçti. Kanarya Çağlar'ın attığı golle üstünlüğü yakalayıp 82'de Burgess'in kendi kalesine yaptığı vuruş sonrası farkı ikiye çıkardı. Belçika temsilcisi penaltı kaçırdıktan sonraki pozisyonda sayı bulsa da ekibimiz sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte Fenerbahçe - Union SG maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

Fenerbahçe ilk maçından 3 puanla ayrıldı. [Anadolu Ajansı] MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Belçika ekibi tehlikeli geldi. Ivanovic'in pasında sol kanatta topla buluşan Sadiki, son çizgiye inip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına yerden ortasında Rasmussen'den önce Oosterwolde topa müdahale etti. Rodriguez'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı yine Oosterwolde uzaklaştırdı. 15. dakikada Becao'nun uzaklaştırmak istediği topu kapan Niang, soldan hareketlenen Sadiki'ye pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi. 17. dakikada kaleci Moris'in uzun gönderdiği topu Becao ıska geçince meşin yuvarlak Ivanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahasına girip topa sert vurdu. Kaleci Livakovic bu pozisyonda da başarılıydı. 26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan kazanılan kornerde Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce Çağlar Söyüncü vurarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. GOL VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR GOOOLLL! Çağlar Söyüncü'den gol Becao'dan asist! Stoperler iş başında! ⚽GOOOLLL! Çağlar Söyüncü'den gol Becao'dan asist! Stoperler iş başında! pic.twitter.com/OnKs2IpjL7 — TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024 GOOOLLL! Osayi Samuel'in şutunda kaleciden dönen topu Burgess kendi kalesine gönderdi! ⚽GOOOLLL! Osayi Samuel'in şutunda kaleciden dönen topu Burgess kendi kalesine gönderdi! pic.twitter.com/3UbUhSXcmv — TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024