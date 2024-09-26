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Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe Union SG'yi 2-1 yendi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, ilk maçında Union SG'yi 2-1 yenerek yeni formatıyla uygulanan turnuvaya 3 puanla başladı. Kanarya'nın gollerini 26'da Çağlar ve 82'de de Christian Burgess kendi kalesine attı. Belçika temsilcisi Bright Osayi-Samuel'in kırmızı kart sonrasında penaltı kaçırmasına rağmen devamında farkı bire indirdi. Kanarya bu galibiyetle derbide yaşadığı moral bozukluğunu üzerinden atıp taraftarının da gönlünü almayı bildi. İşte Fenerbahçe - Union SG maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 18:31 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 22:05
Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe Union SG’yi 2-1 yendi

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Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, ilk hafta maçında Union SG'yi 2-1 ile geçti. Kanarya Çağlar'ın attığı golle üstünlüğü yakalayıp 82'de Burgess'in kendi kalesine yaptığı vuruş sonrası farkı ikiye çıkardı. Belçika temsilcisi penaltı kaçırdıktan sonraki pozisyonda sayı bulsa da ekibimiz sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte Fenerbahçe - Union SG maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

Fenerbahçe ilk maçından 3 puanla ayrıldı. [Anadolu Ajansı]Fenerbahçe ilk maçından 3 puanla ayrıldı. [Anadolu Ajansı]

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Belçika ekibi tehlikeli geldi. Ivanovic'in pasında sol kanatta topla buluşan Sadiki, son çizgiye inip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına yerden ortasında Rasmussen'den önce Oosterwolde topa müdahale etti. Rodriguez'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı yine Oosterwolde uzaklaştırdı.

15. dakikada Becao'nun uzaklaştırmak istediği topu kapan Niang, soldan hareketlenen Sadiki'ye pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

17. dakikada kaleci Moris'in uzun gönderdiği topu Becao ıska geçince meşin yuvarlak Ivanovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahasına girip topa sert vurdu. Kaleci Livakovic bu pozisyonda da başarılıydı.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan kazanılan kornerde Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce Çağlar Söyüncü vurarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

GOL VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

GOOOLLL! Çağlar Söyüncü'den gol Becao'dan asist! Stoperler iş başında!

GOOOLLL! Osayi Samuel'in şutunda kaleciden dönen topu Burgess kendi kalesine gönderdi!

İrfan Can Eğribayat sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. [Anadolu Ajansı]İrfan Can Eğribayat sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. [Anadolu Ajansı]

İRFAN CAN KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin Union SG ile karşılaştığı mücadele öncesinde İrfan Can Eğribayat şoku yaşandı. Genç file bekçisi kadrodan çıkarıldı ve yerine yedek kulübesinde Ömer Bircan Camcı görev bekledi.

Sofyan Amrabat Galatasaray derbisinde oyuna sonradan girmişti. [REUTERS]Sofyan Amrabat Galatasaray derbisinde oyuna sonradan girmişti. [REUTERS]

AMRABAT İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, transfer olduğu günden bu yana Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymişti ancak oyuna sonradan girmişti.

Deneyimli oyuncu ilk defa Union SG karşısında 11'de yer aldı.

Çağlar Söyüncü bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı. [Anadolu Ajansı]Çağlar Söyüncü bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı. [Anadolu Ajansı]

STOPERLER İŞ BAŞINDA

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 1-0 öne geçtiği karşılaşmada stoperlerin iş birliği golü getirdi.

26. dakikada Becao'nun asistiyle hareketlenen Çağlar, topu ağlarla buluşturdı ve bu sezon ilk kez ağları sarstı. Golü de eşine hediye etti.

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