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Fenerbahçe - Union SG | Fener'in ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, ilk maçına Kadıköy'de çıkıyor. Sarı lacivertliler, Belçika'nın Union SG takımını evinde ağırlıyor. İki takımın geçtiğimiz sezonki eşleşmesinden galip ayrılan taraf temsilcimiz olmuş ancak İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya rakibine evinde 1-0 yenilmişti. Şimdi yeni bir başlangıç zamanı ve derbi sonrası galibiyet arayan Jose Mourinho, ilk karşılaşmadan galip ayrılarak milyonları sevindirmek istiyor. Sar lacivertli ekibin ilk 11'i de belli oldu. Fenerbahçe Union SG maçının önemli anları, kritik pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 18:31 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 18:40
Fenerbahçe - Union SG | Fener’in ilk 11’i belli oldu

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Galatasaray'ın zaferi ile başlayan UEFA Avrupa Ligi macerası Fenerbahçe ile devam ediyor. Sarı lacivertli ekip evinde Union SG'yi ağırlıyor.

Derbiden hezimetle ayrılan sarı lacivertli ekip rakibini bu kez Kadıköy'de yenerek sezona iyi başlamak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fenerbahçe Union SG maçının önemli anları, kritik pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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FENERBAHÇE - UNION SG MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jaydon Oosterwolde, Fred, Sebastian Szymanski, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder.

UNION SG: Moris, Rasmussen, Mac Allister, Ivanovic, Rodriguez, Burgess, Castro-Montes, Niang, Vanhoutte, Sadiki, Machida

Benoit Bastien son olarak dünyanın konuştuğu Lyon - Marsilya maçını yönetmişti. [İHA]Benoit Bastien son olarak dünyanın konuştuğu Lyon - Marsilya maçını yönetmişti. [İHA]

DÜDÜK BASTIEN'DE

Fenerbahçe'nin Union SG ile karşılaştığı mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalıyor. Deneyimli hakem bu sezon 5 karşılaşmada 23 sarı kart çıkardı ve bunların biri kırmızıya dönüştü.

Yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapıyor. Dördüncü hakem ise Mathieu Vernice.

VAR'da Bastien Dechepy ve AVAR'da Romain Lissorgue oturuyor.

Fenerbahçe son maçında Galatasaray'a 3-1 yenildi. [Anadolu Ajansı}Fenerbahçe son maçında Galatasaray'a 3-1 yenildi. [Anadolu Ajansı}

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NE NASIL GELDİ?

Avrupa mesaisine Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nden başlayan Fenerbahçe, 3. tur ön eleme turunda Lugano'yu devirdi. İsviçre'de 4-3 ve Türkiye'de 2-1 kazanarak Lille'in rakibi oldu.

Ancak Fransız temsilcisine karşı istediği sonucu alamayan Kanarya, Fransa'da 2-1 yenildikten sonra 118'inci dakikada Jonathan David'in penaltısıyla 1 numaralı turnuvadan elenerek gruplara kaldı.

Union SG bu sezona istediği gibi başlayamadı. [AFP]Union SG bu sezona istediği gibi başlayamadı. [AFP]

UNION SG'NİN AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU

Geride kalan sezonu Belçika'da 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna katılmaya hak kazanan Union SG, Slavia Prag ile eşleşt.

Çek ekibine 3-1 ve 1-0'lık sonuçlarla yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.

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