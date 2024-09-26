Fenerbahçe - Union SG | Fener’in ilk 11’i belli oldu

Derbiden hezimetle ayrılan sarı lacivertli ekip rakibini bu kez Kadıköy'de yenerek sezona iyi başlamak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fenerbahçe Union SG maçının önemli anları, kritik pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

Galatasaray'ın zaferi ile başlayan UEFA Avrupa Ligi macerası Fenerbahçe ile devam ediyor. Sarı lacivertli ekip evinde Union SG 'yi ağırlıyor.

Benoit Bastien son olarak dünyanın konuştuğu Lyon - Marsilya maçını yönetmişti. [İHA]

DÜDÜK BASTIEN'DE

Fenerbahçe'nin Union SG ile karşılaştığı mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalıyor. Deneyimli hakem bu sezon 5 karşılaşmada 23 sarı kart çıkardı ve bunların biri kırmızıya dönüştü.

Yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapıyor. Dördüncü hakem ise Mathieu Vernice.

VAR'da Bastien Dechepy ve AVAR'da Romain Lissorgue oturuyor.