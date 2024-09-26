Ajax - Beşiktaş maçı canlı izle! Ajax - Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ hangi kanalda canlı yayınlanacak?

⚫️⚪️ SİYAH-BEYAZLILAR BU SEZON MAĞLUP OLMADI
🏆 Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.
🎯 Bu karşılaşmalarda tam 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise sadece 8 gole engel olamadı.
⚔️ BEŞİKTAŞ'IN AJAX KARŞISINDA GALİBİYETİ BULUNMUYOR
🏟️ Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.
⚽ Ajax, bu 6 maçın tamamında Beşiktaş'a karşı üstünlük kurdu. Beşiktaş, bu maçlarda sadece 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise tam 14 gol kaydetti.
💪 Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
👀 AJAX'TA TANIDIK YÜZLER
👤 Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor. Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan teknik adam, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un başında görev yapmıştı.
🇳🇱 Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de oynamış Bertrand Traore de yer alıyor.
⚔️ Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.