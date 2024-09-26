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Ajax - Beşiktaş maçı canlı izle! Ajax - Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Ajax karşısında galibiyet arıyor. Siyah-beyazlılar, Hollanda deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedeflerken, gözler takımın yıldız oyuncuları İmmobile, Rafa Silva ve Joao Mario’ya çevrildi. Sezon başından bu yana namağlup ilerleyen Beşiktaş, Avrupa sahnesinde de iddialı bir performans sergiliyor. Johan Cruijff ArenA'da oynanacak olan bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 19:43 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 19:43
Ajax - Beşiktaş maçı canlı izle! Ajax - Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş, Ajax deplasmanında zorlu bir sınav verecek. Sezona güçlü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, henüz mağlubiyet yüzü görmezken, Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyor. Teknik direktör Bronckhorst yönetiminde sahaya çıkacak olan Beşiktaş, formda yıldızlarıyla 3 puan için savaşacak. Ajax karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde Rafa Silva ve İmmobile gibi isimler dikkat çekiyor.

📌 AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA

UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda yayıncı kuruluşu TRT oldu. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında heyecan bu sezon TRT ekranlarında yaşanayacak. Temsilcilerimizin Avrupa Ligi maçları şifresiz olarak yayınlanıyor. Ajax - Beşiktaş mücadelesi Perşembe günü TRT 1 ekranlarında olacak.

📍 AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Ajax - Beşiktaş maçını https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden takip edebilirsiniz.

⚫️⚪️ SİYAH-BEYAZLILAR BU SEZON MAĞLUP OLMADI

🏆 Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

🎯 Bu karşılaşmalarda tam 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise sadece 8 gole engel olamadı.

⚔️ BEŞİKTAŞ'IN AJAX KARŞISINDA GALİBİYETİ BULUNMUYOR

🏟️ Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.

⚽ Ajax, bu 6 maçın tamamında Beşiktaş'a karşı üstünlük kurdu. Beşiktaş, bu maçlarda sadece 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise tam 14 gol kaydetti.

💪 Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

👀 AJAX'TA TANIDIK YÜZLER

👤 Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor. Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan teknik adam, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un başında görev yapmıştı.

🇳🇱 Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de oynamış Bertrand Traore de yer alıyor.

⚔️ Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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