Ajax - Beşiktaş maçı canlı izle! Ajax - Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş, Ajax deplasmanında zorlu bir sınav verecek. Sezona güçlü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, henüz mağlubiyet yüzü görmezken, Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyor. Teknik direktör Bronckhorst yönetiminde sahaya çıkacak olan Beşiktaş, formda yıldızlarıyla 3 puan için savaşacak. Ajax karşısında Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde Rafa Silva ve İmmobile gibi isimler dikkat çekiyor.