Ajax - Beşiktaş | Kartal’ın ilk 11’i belli oldu

Beşiktaş son maçında Eyüpspor'u 2-1 yendi. [AA]
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NE NASIL GELDİ?
Geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi için play-off turu biletini kaptı.
Fenerbahçe'nin elediği Lugano ile eşleşen Kartal, İsviçre'de 3-3 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 5-1'lik sonuçla bozguna uğratarak yeni lig usulünde gruba yükseldi.
Ajax son maçında Go Ahead Eagles ile deplasmanda 1-1 berabeere kaldı. [İHA]
AJAX'IN AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU
Geride kalan sezonu çok kötü bitiren Ajax, buna rağmen UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katıldı.
2. ön eleme turunda Vojvodina'yı 1-0 ve 3-1'lik skorlarla yenerek Panathinaikos'un rakibi oldu. Yunan temsilcisi karşısında çok zorlanan Hollanda devi, penaltılarla tur atlamayı başardı.
Play-off turunda Polonya'nın Jagiellonia ile karşılaşıp 4-1 ve 3-0'lık galibiyetlerle lig usulü ile oynanacak gruba katılmaya hak kazandı.