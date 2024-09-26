Ajax - Beşiktaş | Kartal’ın ilk 11’i belli oldu

Fenerbahçe'nin elediği Lugano ile eşleşen Kartal, İsviçre'de 3-3 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 5-1'lik sonuçla bozguna uğratarak yeni lig usulünde gruba yükseldi.

Geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başaran Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi için play-off turu biletini kaptı.

Ajax son maçında Go Ahead Eagles ile deplasmanda 1-1 berabeere kaldı. [İHA]

AJAX'IN AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU

Geride kalan sezonu çok kötü bitiren Ajax, buna rağmen UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katıldı.

2. ön eleme turunda Vojvodina'yı 1-0 ve 3-1'lik skorlarla yenerek Panathinaikos'un rakibi oldu. Yunan temsilcisi karşısında çok zorlanan Hollanda devi, penaltılarla tur atlamayı başardı.

Play-off turunda Polonya'nın Jagiellonia ile karşılaşıp 4-1 ve 3-0'lık galibiyetlerle lig usulü ile oynanacak gruba katılmaya hak kazandı.