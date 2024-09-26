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Ajax - Beşiktaş | CANLI

Galatasaray ve Fenerbahçe ile ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, ilk maçına Amsterdam'da çıkıyor. Siyah beyazlılar, Hollanda'nın en önemli takımı olarak kabul edilen ve uluslar arası turnuvalardaki en başarılı kulübü görülen Ajax ile kozlarını paylaşıyor. Sezona yaptığı başlangıç sonrasında Avrupa'da da bu formunu sürdürmek isteyen Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri, zorlu sınavdan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ajax - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:50 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 21:55
Ajax - Beşiktaş | CANLI

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Ajax ile karşı karşıya geliyor. Birkaç yıl önce oynadığı maçlarda rakibine 2 kez yenilen siyah beyazlılar bu kez galibiyetle Hollanda'dan dönmek amacında.

Ajax - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları, golleri ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

AJAX:

BEŞİKTAŞ: Mert, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Onana, Al Musrati, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu

Ciro Immobile bu sezon 8 gol attı. [Anadolu Ajansı]Ciro Immobile bu sezon 8 gol attı. [Anadolu Ajansı]

2 YILDIZA KESİK

Beşiktaş'ın Hollanda'da Ajax ile kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde iki yıldız isim ilk 11'de yoktu.

Joao Mario yerine Jean Onana görev yaparken Giovanni van Bronckhorst forvette ise Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih etti.

Beşiktaş son maçında Eyüpspor'u 2-1 yendi. [AA]Beşiktaş son maçında Eyüpspor'u 2-1 yendi. [AA]

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NE NASIL GELDİ?

Geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi için play-off turu biletini kaptı.

Fenerbahçe'nin elediği Lugano ile eşleşen Kartal, İsviçre'de 3-3 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 5-1'lik sonuçla bozguna uğratarak yeni lig usulünde gruba yükseldi.

Ajax son maçında Go Ahead Eagles ile deplasmanda 1-1 berabeere kaldı. [İHA]Ajax son maçında Go Ahead Eagles ile deplasmanda 1-1 berabeere kaldı. [İHA]

AJAX'IN AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU

Geride kalan sezonu çok kötü bitiren Ajax, buna rağmen UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katıldı.

2. ön eleme turunda Vojvodina'yı 1-0 ve 3-1'lik skorlarla yenerek Panathinaikos'un rakibi oldu. Yunan temsilcisi karşısında çok zorlanan Hollanda devi, penaltılarla tur atlamayı başardı.

Play-off turunda Polonya'nın Jagiellonia ile karşılaşıp 4-1 ve 3-0'lık galibiyetlerle lig usulü ile oynanacak gruba katılmaya hak kazandı.

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