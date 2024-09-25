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Süper Lig'de 7'inci haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaşacağı mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Trabzonspor'un Konyaspor'u ağırlayacağı maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanındaki zorlu randevusunu Cihan Aydın yönetecek. Beşiktaş'ın Kayserispor'a konuk olacağı 90 dakikadaki hakem ise Atilla Karaoğlan.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 19:31 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 19:36
Süper Lig’de 7’inci haftanın hakemleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama ile Süper Lig'in 7'inci haftasında düdük çalacak isimler duyuruldu.

Süper Lig'de oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. [Anadolu Ajansı]Süper Lig'de oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. [Anadolu Ajansı]

İşte Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak isimler:

27 Eylül Cuma:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

29 Eylül Pazar:

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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