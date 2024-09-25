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Galatasaray Paok maçı TRT 1 CANLI yayın! GS-PAOK Avrupa Ligi maçı full HD, canlı TRT1 izle

Galatsaray TRT 1 canlı izle ekranı için araştırmalar hızlandı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansı Avrupa arenasına taşımak için sahaya çıkacak. Taraftarların heyecanla beklediği bu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı olacak. Galatasaray-PAOK maçı [tarih] tarihinde, saat [saat]'te başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 17:54 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 17:54
Galatasaray Paok maçı TRT 1 CANLI yayın! GS-PAOK Avrupa Ligi maçı full HD, canlı TRT1 izle

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GS TRT1 canlı yayın ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, yeni formatta Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya geliyor. 36 takımın yer aldığı bu formatta, Galatasaray hem iç sahada hem deplasmanda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Süper Lig'deki yükselen performansını Avrupa Ligi'ne yansıtmak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle PAOK'u yenmek için sahaya çıkacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏆 GALATASARAY-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Galatasaray-PAOK maçı, 25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın hakemi ise İspanyol isim Alejandro Hernandez olacak.

⚠️ SKANDAL PAYLAŞIM

Maça saatler kala, PAOK'un resmi hesabından skandal bir paylaşım geldi. PAOK, taraftarlarının İstanbul'a yolculuğunu gösteren bir videoya, "Konstantinopolis'e giden yol" notunu ekleyerek büyük tepki topladı.

PAOK tarafından yapılan paylaşımPAOK tarafından yapılan paylaşım

📊 PAOK'UN LİGDEKİ PERFORMANSI

Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele eden PAOK, bu sezon çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lige güçlü bir başlangıç yaptı. Takımı, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu yönetiyor.

📋 MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.

PAOK: Kotarski, Otto, Kedziora, Michailidis, Baba, Schwab, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov.

🧤 GÜNAY GÜVENÇ KALEDE!

Galatasaray'ın kalesini, cezalı Muslera'nın yokluğunda Günay Güvenç koruyacak. Muslera, Şampiyonlar Ligi play-off turunda gördüğü kırmızı kart sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.

TRT 1 CANLI İZLE EKRANI

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

GS-PAOK MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ ⚽

📅 Galatasaray'ın Avrupa Ligi Maç Takvimi:

25 Eylül | Galatasaray - PAOK 🏚

3 Ekim | RFS - Galatasaray ✈

23 Ekim | Galatasaray - Elfsborg 🏚

7 Kasım | Galatasaray - Tottenham 🏚

29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray ✈

12 Aralık | Malmö - Galatasaray ✈

21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 🏚

30 Ocak | Ajax - Galatasaray ✈

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