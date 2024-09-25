Galatasaray Paok maçı TRT 1 CANLI yayın! GS-PAOK Avrupa Ligi maçı full HD, canlı TRT1 izle

GS TRT1 canlı yayın ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, yeni formatta Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya geliyor. 36 takımın yer aldığı bu formatta, Galatasaray hem iç sahada hem deplasmanda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Süper Lig'deki yükselen performansını Avrupa Ligi'ne yansıtmak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle PAOK'u yenmek için sahaya çıkacak.