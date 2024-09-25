Galatasaray Paok maçı TRT 1 CANLI yayın! GS-PAOK Avrupa Ligi maçı full HD, canlı TRT1 izle

PAOK tarafından yapılan paylaşım
📊 PAOK'UN LİGDEKİ PERFORMANSI
Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele eden PAOK, bu sezon çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lige güçlü bir başlangıç yaptı. Takımı, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu yönetiyor.
📋 MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.
PAOK: Kotarski, Otto, Kedziora, Michailidis, Baba, Schwab, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov.
🧤 GÜNAY GÜVENÇ KALEDE!
Galatasaray'ın kalesini, cezalı Muslera'nın yokluğunda Günay Güvenç koruyacak. Muslera, Şampiyonlar Ligi play-off turunda gördüğü kırmızı kart sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.
TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.
📅 Galatasaray'ın Avrupa Ligi Maç Takvimi:
25 Eylül | Galatasaray - PAOK 🏚
3 Ekim | RFS - Galatasaray ✈
23 Ekim | Galatasaray - Elfsborg 🏚
7 Kasım | Galatasaray - Tottenham 🏚
29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray ✈
12 Aralık | Malmö - Galatasaray ✈
21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 🏚
30 Ocak | Ajax - Galatasaray ✈