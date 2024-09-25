Galatasaray - PAOK | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk hafta maçında PAOK ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'de derbiyi kazanarak 6'da 6 yapmayı başaran Cimbom, Avrupa zaferlerine bir yenisini daha eklemeyi arzu ediyor. Galatasaray - PAOK karşılaşmasının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Galatasaray - PAOK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
GALATASARAY - PAOK MAÇI İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen
PAOK: Kotarski, Jonny, Kedzlora, Colley, Baba, Camara, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov
Barış Alper Yılmaz derbi maçta da adından söz ettirmişti. [Anadolu Ajansı}
DERBİ KADROSU SAHADA
PAOK ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, derbide kazanan takımını bozmadı.
Kadıköy'den 3-1'lik galibiyetle dönen Cimbom'da aynı oyuncular Yunan temsilcisi karşısında sahaya çıktı.