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Galatasaray - PAOK | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde uygulanan yeni formatla ilk maçına çıkan Galatasaray, PAOK ile evidne karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar derbi galibiyeti sonrasında elde ettiği motivasyonu Yunan temsilcisi karşısında da sahaya yansıtarak taraftarıyla şov yapmak ve iyi bir başlangıç yapmak amacında. Galatasaray - PAOK karşılaşmasının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 20:46 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 21:48
Galatasaray - PAOK | CANLI

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk hafta maçında PAOK ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'de derbiyi kazanarak 6'da 6 yapmayı başaran Cimbom, Avrupa zaferlerine bir yenisini daha eklemeyi arzu ediyor. Galatasaray - PAOK karşılaşmasının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Galatasaray - PAOK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGalatasaray - PAOK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GALATASARAY - PAOK MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen

PAOK: Kotarski, Jonny, Kedzlora, Colley, Baba, Camara, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov

Barış Alper Yılmaz derbi maçta da adından söz ettirmişti. [Anadolu Ajansı}Barış Alper Yılmaz derbi maçta da adından söz ettirmişti. [Anadolu Ajansı}

DERBİ KADROSU SAHADA

PAOK ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, derbide kazanan takımını bozmadı.

Kadıköy'den 3-1'lik galibiyetle dönen Cimbom'da aynı oyuncular Yunan temsilcisi karşısında sahaya çıktı.

Galatasaray derbi sonrası yaşadığı sevincin Avrupa maçı ile sürmesini istiyor. [AA]Galatasaray derbi sonrası yaşadığı sevincin Avrupa maçı ile sürmesini istiyor. [AA]

3 EKSİK VAR

Sarı kırmızılıların Yunan ekibiyle karşılaştığı mücadelede 3 futbolcusu forma giyemiyor.

Young Boys ile oynanan mücadelede rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Fernando Muslera kalesini koruyamayacak.

Avrupa listesine yazılamayan Roland Sallai ve Hakim Ziyech de kadroda yok.

Lucas Torreira bu maçta da yine takımının en önemli isimlerinden biri. [Anadolu Ajansı}Lucas Torreira bu maçta da yine takımının en önemli isimlerinden biri. [Anadolu Ajansı}

G.SARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GELDİ?

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda Young Boys ile karşılaştı.

İsviçre'de rakibine 3-2 yenilen Cimbom, evinde ise 1-0'lık mağlubiyet sonrasında ikinci kupadan devam etmek zorunda kaldı.

PAOK, Yunan liginin lideri konumunda. [AFP]PAOK, Yunan liginin lideri konumunda. [AFP]

PAOK'UN AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU

Yunan temsilcisi de Şampiyonlar Ligi'nden gelen ekipler arasında. 2. ön eleme turunda Borac'u 3-2 ve 1-0'lık galibiyetle elediler. 3. eleme turunda ise Malmö'ye 2-2 ve 4-3'lük sonuçlarla elendiler.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Shamrock'u 4-0 ve 2-0 yenerek adlarını lig usulü ile uygulanacak yeni formata yazdırdılar.

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