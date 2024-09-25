Galatasaray - PAOK | CANLI

Galatasaray derbi sonrası yaşadığı sevincin Avrupa maçı ile sürmesini istiyor. [AA] 3 EKSİK VAR Sarı kırmızılıların Yunan ekibiyle karşılaştığı mücadelede 3 futbolcusu forma giyemiyor. Young Boys ile oynanan mücadelede rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Fernando Muslera kalesini koruyamayacak. Avrupa listesine yazılamayan Roland Sallai ve Hakim Ziyech de kadroda yok.

Lucas Torreira bu maçta da yine takımının en önemli isimlerinden biri. [Anadolu Ajansı} G.SARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GELDİ? Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda Young Boys ile karşılaştı. İsviçre'de rakibine 3-2 yenilen Cimbom, evinde ise 1-0'lık mağlubiyet sonrasında ikinci kupadan devam etmek zorunda kaldı.

PAOK, Yunan liginin lideri konumunda. [AFP] PAOK'UN AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU Yunan temsilcisi de Şampiyonlar Ligi'nden gelen ekipler arasında. 2. ön eleme turunda Borac'u 3-2 ve 1-0'lık galibiyetle elediler. 3. eleme turunda ise Malmö'ye 2-2 ve 4-3'lük sonuçlarla elendiler. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Shamrock'u 4-0 ve 2-0 yenerek adlarını lig usulü ile uygulanacak yeni formata yazdırdılar.