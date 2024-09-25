Beşiktaş Ajax deplasmanında! Gio’dan flaş 11 kararı

BEŞİKTAŞ yarın akşam deplasmanda oynayacağı Ajax maçıyla, 10'uncu kez Avrupa Ligi macerasına start veriyor. Karşılaşma Amsterdam Johan Cruyff Arena'da TSİ 22:00'de başlayacak ve İngiliz hakem John Brooks tarafından yönetilecek.

Avrupa Ligi'ne, daha önce 9 kez katılan siyah-beyazlılar, sadece 3 kez gruptan çıkma başarısını gösterirken 6 kez grup aşamasında elenmişti. UEFA Kupası'nın genelinde ise 3 kez çeyrek final oynayan Beşiktaş, bu çeyrek finallerin ikisini çift maç eleme usulü varken, bir tanesini de Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA'da devam ederek oynamıştı.