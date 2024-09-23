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Gaziantep FK - Trabzonspor | Fırtına'nın 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Sezon başından bu yana yenilgi yüzü görmeyen ancak galibiyet de alamayan bordo mavililer 4 maçından da beraberlikle ayrıldı. Şenol Güneş ile ilk kez 3 puan almayı hedefleyen Fırtına, Kayserispor mücadelesinin ardından bu kez şanssızlığını kırmak amacında. Karadeniz ekibinin ilk 11'i belli oldu. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 18:57 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 19:01
Gaziantep FK - Trabzonspor | Fırtına’nın 11’i belli oldu

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Yaptığı transferlerle sezona iddialı bir giriş yapan ancak elde ettiği sonuçlarla oynadığı 4 haftada 4 puan alabilen Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor.

Karadeniz temsilcisinin zorlu mücadeledeki tek hedefi 3 puanla sahadan ayrılarak ilk galibiyetini almak ve moral bulabilmek. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Gaziantep FK - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGaziantep FK - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Arda, Bruno, Saborit, Kozy, Badou, Furkan, Sorescu, Chris, David

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza

Trabzonspor'da yıldız futbolcuların artık oyuna ağırlığını koyması ve üst üste galibiyetlerin alınması hedefleniyor. [Anadolu Ajansı]Trabzonspor'da yıldız futbolcuların artık oyuna ağırlığını koyması ve üst üste galibiyetlerin alınması hedefleniyor. [Anadolu Ajansı]

İKİ TAKIMA DAİR İSTATİSTİKLER

- Gaziantep FK'nın Süper Lig tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (3B 6M; hükmen sonuçlar hariç).

- Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde mağlup olmadığı takımlar arasında Gaziantep FK'dan (6G 3B) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Zeytinburnuspor (6G 4B). Bordo-mavililer bu rekabette puan kaybı yaşadığı üç maçı da deplasmanda oynadı (3B).

- Selçuk İnan yönetiminde iç sahada çıktığı altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Gaziantep FK (1B 2M), daha önceki 14 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (3G 5B 6M).

- Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında gol yemeyen Trabzonspor (1G 2B), dış sahada üst üste dört gole kapama yaptığı son seriyi Ağustos-Ekim 2010 arasında Şenol Güneş yönetiminde yakaladı.

- Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son dokuz maçın sadece birini kazanabilen Gaziantep FK (3B 5M; hükmen sonuçlar hariç), tek galibiyetini son karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek aldı.

- Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı üç gol atan Gaziantep FK orta sahası Badou Ndiaye'nin, Türkiye kariyerinde filelerini daha fazla havalandırdığı bir rakibi yok.

- Gaziantep FK forması giyen Deian Sorescu, Süper Lig kariyerinde hem gol attığı hem de asist yaptığı tek maçı geçen sezon Trabzonspor'a karşı oynadı (Nisan 2024).

- Görev yaptığı son dokuz lig maçında gol atamayan Simon Banza (Süper Lig & Portekiz Ligi), daha önceki 22 karşılaşmada 22 gol sevinci yaşamıştı (Portekiz Ligi).

- Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Gaziantep FK (6 maç).

- Şenol Güneş daha önce Trabzonspor'u çalıştırdığı dört dönemde de Süper Lig'de çıktığı ilk deplasman maçını kaybetmedi (3G 1B).

Gaziantep FK - Trabzonspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. [Anadolu Ajansı}Gaziantep FK - Trabzonspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. [Anadolu Ajansı}

DÜDÜK BAYARSLAN'DA

Gaziantep FK ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor. Yardımcılıklarını ise Bilal GÜlen ile Murat Altan yönetiyor. Dördüncü hakem Ömer Faruk Turtay. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da Candaş Elbil oturuyor.

Trabzonspor Kayserispor maçında 1 puanı Stefano Denswil'in golü ile kurtarmıştı. [Anadolu Ajansı]Trabzonspor Kayserispor maçında 1 puanı Stefano Denswil'in golü ile kurtarmıştı. [Anadolu Ajansı]

KRİTİK EKSİKLER VAR

Trabzonspor'un zorlu sınavı öncesinde 3 önemli eksiği bulunuyor. Sakatlıkları sebebiyle Stefan Savic, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen kadroya dahil edilmedi. Cezalı Vişça da yine bu maçta oynayamıyor.

Gaziantep FK'de de Bitok ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlıkları devam ediyor. Emre Taşdemir'in durumu henüz netleşmedi.

Trabzonspor'da Nwakaeme ilk asistini yapmayı başarmıştı. [Anadolu Ajansı]Trabzonspor'da Nwakaeme ilk asistini yapmayı başarmıştı. [Anadolu Ajansı]

TAKIMLARIN SON DURUMU

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 5 haftada Gaziantep Futbol Kulübü oynadığı 4 karılaşmada 1 galibiyet alırken sahadan 3 kez yenilgiyle ayrıldı ve 3 puan toplayabildi.

Trabzonspor ise Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş ve Kayserispor ile berabere kalıp 4 puan aldı.

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