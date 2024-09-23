Gaziantep FK - Trabzonspor | CANLI

Karadeniz temsilcisinin zorlu mücadeledeki tek hedefi 3 puanla sahadan ayrılarak ilk galibiyetini almak ve moral bulabilmek. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

Yaptığı transferlerle sezona iddialı bir giriş yapan ancak elde ettiği sonuçlarla oynadığı 4 haftada 4 puan alabilen Trabzonspor , Trendyol Süper Lig 'de Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor.

Trabzonspor'da yıldız futbolcuların artık oyuna ağırlığını koyması ve üst üste galibiyetlerin alınması hedefleniyor. [Anadolu Ajansı]

İKİ TAKIMA DAİR İSTATİSTİKLER

- Gaziantep FK'nın Süper Lig tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (3B 6M; hükmen sonuçlar hariç).

- Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde mağlup olmadığı takımlar arasında Gaziantep FK'dan (6G 3B) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Zeytinburnuspor (6G 4B). Bordo-mavililer bu rekabette puan kaybı yaşadığı üç maçı da deplasmanda oynadı (3B).

- Selçuk İnan yönetiminde iç sahada çıktığı altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Gaziantep FK (1B 2M), daha önceki 14 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (3G 5B 6M).

- Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında gol yemeyen Trabzonspor (1G 2B), dış sahada üst üste dört gole kapama yaptığı son seriyi Ağustos-Ekim 2010 arasında Şenol Güneş yönetiminde yakaladı.

- Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son dokuz maçın sadece birini kazanabilen Gaziantep FK (3B 5M; hükmen sonuçlar hariç), tek galibiyetini son karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek aldı.

- Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı üç gol atan Gaziantep FK orta sahası Badou Ndiaye'nin, Türkiye kariyerinde filelerini daha fazla havalandırdığı bir rakibi yok.

- Gaziantep FK forması giyen Deian Sorescu, Süper Lig kariyerinde hem gol attığı hem de asist yaptığı tek maçı geçen sezon Trabzonspor'a karşı oynadı (Nisan 2024).

- Görev yaptığı son dokuz lig maçında gol atamayan Simon Banza (Süper Lig & Portekiz Ligi), daha önceki 22 karşılaşmada 22 gol sevinci yaşamıştı (Portekiz Ligi).

- Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Gaziantep FK (6 maç).

- Şenol Güneş daha önce Trabzonspor'u çalıştırdığı dört dönemde de Süper Lig'de çıktığı ilk deplasman maçını kaybetmedi (3G 1B).